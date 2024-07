De Sánchez a James: las 5 figuras de Colombia que pueden complicar a Argentina

Colombia es tal vez la selección “sensación” de la Copa América. Y ha mostrado un gran nivel a lo largo de todo el certamen que es reflejo de la mano de su entrenador Néstor Lorenzo. Desde la llegada del ex defensor argentino, ostenta un invicto de 25 partidos (que sumados a otros tres que condujo antes Héctor Cárdenas alcanzan a un total de 28) y superó el récord de partidos sin perder de su historia: con Francisco Maturana, los cafeteros habían acumulado 27 encuentros entre agosto de 1992 y abril de 1994. Llegan en un gran momento a la final de la Copa América 2024 que los enfrentará este domingo con la Selección argentina y tienen figuras con gran presente futbolístico, encabezadas, sin dudas, por James Rodríguez.

Davinson Sánchez

De atrás para adelante. El defensor Davinson Sánchez, de 28 años, es uno de los de mayor recorrido de su selección y en esta Copa América se ha afianzado como baluarte del equipo. Dos años atrás, bajó su nivel en el Tottenham al punto de perder el puesto en la zaga con el Cuti Romero y cedió continuidad en la Premier League. Por eso, decidió emigrar a Turquía, al Galatasaray, donde volvió a hallar regularidad y su mejor nivel. Jugó la UEFA Champions League, fue campeón a nivel local y disputó 32 encuentros, ocho más que el año anterior. En la presente Copa América, fue de menos a más, pero es una pieza vital en Colombia. Anotó un gol ante Costa Rica, mostró solidez en el juego aéreo en ambas áreas y evidenció todo su liderazgo. Frente a Uruguay, en semifinales, jugó un gran partido: ganó 9 de 14 duelos y quedó como capitán tras la salida de James Rodríguez. Un central de 1,87 metros al que Argentina deberá evitar en ataque y rodear a la hora de defender la pelota parada.

Richard Ríos es una duda sensible para Lorenzo antes de la final. (Foto: @FCFCSeleccionCol)

Richard Ríos

El volante Richard Ríos es uno de los futbolistas de mejor nivel de la Selección de Colombia en esta Copa América. A los 24 años, el de Palmeiras se adueñó de la mitad de la cancha junto a Jefferson Lerma a fuerza de despliegue, equilibrio entre lucha y criterio e incluso goles (anotó uno ante Panamá, en los cuartos de final). Ríos sorprendió por su nivel en el equipo de Lorenzo al punto de que se rumorea que clubes europeos harán una oferta por él cuando termine el torneo, pese a tener contrato en Palmeiras hasta 2026. Frente a Uruguay, en el último encuentro, Ríos debió salir en camilla tras un golpe en una disputa con Maximiliano Araujo, pero se estima que su lesión no es de gravedad y lo esperarán hasta último momento para el partido con Argentina. “Creo que Richard Ríos tiene un golpe fuerte, no es nada muscular. Veremos cómo evoluciona, tenemos poco tiempo, pero esperamos que evolucione bien. Tuvo un raspón en toda la pierna, con dolor”, explicó Lorenzo luego de las semifinales.

Jhon Arias

El delantero de 26 años Jhon Arias comenzó algo criticado en su país por el rendimiento que mostró a inicios de la Copa América. No aportó goles ni asistencias en la fase de grupos, pero Lorenzo le siguió dando confianza a raíz de su jerarquía. Frente a Panamá, en los cuartos de final, le hicieron un penal, ganó 7 de sus 13 duelos y solo erró uno de sus pases. Aun así, hasta ahora no se vio el nivel que a Arias lo llevó a ser una de las grandes figuras de Fluminense y de Colombia en las Eliminatorias sudamericanas. Pero el campeón de la Copa Libertadores 2023 tiene la velocidad y el desequilibrio como para cambiar un partido en una jugada, y Argentina no puede subestimarlo. Como no lo hizo su entrenador, que lo defendió esta semana pese a algunas críticas de los hinchas colombianos: “El buen jugador demuestra su inteligencia también adaptándose a diferentes posiciones. Jhon no es un extremo para tirarle pelotazos. En el Fluminense de Diniz él tenía un juego corto, asociado, se metía por dentro, aparecía por cualquier sector. Es cierto que después en la terminación de jugadas aparecía más por derecha. Pero veo la simpleza en su juego y la eficiencia”.

Descripción bellísima de Néstor Lorenzo sobre la importancia de Jhon Arias.



Lo que luce jugando por dentro como interior: el futbolista que mejora todo el sistema. pic.twitter.com/ceHFU9oNGm — Goles en Directo (@golesendir_) July 6, 2024

Luis Díaz

El colombiano de mayor jerarquía del momento; al menos, a nivel clubes. El extremo izquierdo, rápido, directo y letal, fue en 2021 el jugador que más incomodó a Argentina en los cuartos de final de la Copa América y el autor de un gol en aquel partido. Desde entonces, su ascenso fue notorio, pese a que en aquella edición tal vez haya brillado más que en la actual: pasó del Porto al Liverpool de la Premier League y tras dos temporadas alternando titularidades y suplencias, se volvió vital para Jürgen Klopp en la 2023-24, en la que aportó 13 goles y 6 asistencias. Es la individualidad que más puede lastimar a la defensa argentina, el más veloz del equipo y lleva marcados dos goles en esta Copa América. Tiene un valor de mercado de 75 millones de dólares y a los 27 años atraviesa el mejor momento de su carrera.

James Rodríguez

Un caso muy particular. El James Rodríguez del Mundial de Brasil 2014 parecía que había quedado lejos, ya que a nivel clubes el volante creativo no había podido consolidarse en las últimas temporadas. Pero cuando se pone la camiseta de Colombia, el 10 y capitán se transforma y se olvida del paso del tiempo. James es el mejor jugador de la Copa América hasta ahora, repartió 6 asistencias (récord en una sola edición; superó a Lionel Messi) y es el eje de la ofensiva de un equipo que, creen algunos, es el que mejor juega del continente. Su pie izquierdo otorga paciencia y precisión, pero no lentitud; se adueña de la pelota cuando su país necesita bajar el ritmo, pero asiste de larga distancia cuando Luis Díaz o Jhon Córdoba lo necesitan. Juega poco en el São Paulo y ya no es el del Real Madrid, pero a James Rodríguez le sigue sobrando para brillar en un certamen internacional, como hace una década.