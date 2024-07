Al Kun Agüero le preguntaron quién debería ganar el Balón de Oro y no nombró a Messi: “Prefiero que sea…”

Con las temporadas finalizadas y, a punto de definirse el campeón de la Eurocopa y Copa América, ya se comienza a hablar de quién será el ganador del próximo Balón de Oro. Si bien todavía restan meses para la entrega de este premio, hay algunos candidatos firmes a obtenerlo: Jude Bellingham, Vinicius Jr, los dos del Real Madrid, y uno que siempre está es Kylian Mbappé.

Mirá el video

Ante esto, durante una charla de stream con dos reconocidos youtubers, Sergio Agüero habló al respecto y dio su punto de vista sobre quién deberá ganarlo: "¿El Balón de Oro? Creo que Vinicius y Bellingham fueron claves en el Real Madrid. A mí me gusta mucho Bellingham y prefiero que gane el Balón de Oro, pero hay que reconocer que Vinicius fue muy superior en esta temporada".

Luego, explicó: "No es que Vinicius desapareció (en la Copa América). Me parece que Brasil no está en un buen momento y obviamente necesitás acompañamiento. Sí, solo puede sacar diferencias, pero no hay que ser boludos y reconocer que ha hecho una temporada muy buena. Yo lo veo por temporada".

"Para mí, fue mejor Vinicius que Mbappé. La agarra en la mitad de la cancha y vos sentís que hay peligro", contó el Kun, con La Cobra y Coscu, respaldando al jugador del Real Madrid, dado que, a su entender, es el único jugador que genera peligro.

Además de los tres mencionados, también aparecen en la lista de posibles ganadores: Rodrygo (Real Madrid), Kevin De Bruyne (Manchester City), Bukayo Saka (Arsenal), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Rodri (Manchester City), Harry Kane (Bayern Múnich) y Phil Foden (Manchester City).