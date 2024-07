¿Transpiró? La reacción de Chiqui Tapia a su video viral en la cancha mientras le pasaban paños por la nuca

Un video de Chiqui Tapia en uno de los palcos del MetLife Stadium no tardó en viralizarse a través de las redes sociales. Las imágenes mostraban a un allegado de la AFA pasándole una toalla por el cuello y la nuca al presidente, quien se encontraba observando muy atento el triunfo de la Selección argentina en una de las semifinales de la Copa América.

Con el correr de las horas se conoció que quien asistió al mandamás de la Asociación del Fútbol Argentino fue Luciano Nakis, presidente de Deportivo Armenio y prosecretario de la AFA. En diálogo con la señal TN, el dirigente se encargó de explicar el motivo por el que tuvo dicho gesto.

“El presidente estuvo con fiebre todo el día y le había bajado la presión. Eran paños fríos con hielo", reveló. Posteriormente, el mismo Chiqui Tapia dijo presente en las redes sociales para bromear sobre la situación, que tampoco tardó en viralizarse.

El presidente de la AFA, a través de un posteo en su cuenta de X, publicó una foto en la que posó sonriente junto a Luciano Nakis, quien le ofrece una toalla con la que Chiqui se seca el sudor de la frente. Sin escribir ningún tipo de texto, agregó dos emojis de caritas riéndose.

La respuesta de Chiqui Tapia en X.

En uno de los comentarios, al ser consultado sobre qué le pasó, Tapia respondió: "Estos días estuve con mucha fiebre y malestar debido a las altas temperaturas. No me podía ni mover y no me quería perder el partido. Por eso, Luciano Nakis estuvo ahí para acompañarme. Esto también es la Selección. Hay equipo dentro y fuera de la cancha".