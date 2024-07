Qué dijo Dibu Martínez sobre si su nivel es mejor o peor que en el Mundial 2022: “Me siento…”

Durante toda la Copa América, Emiliano Martínez ha sido fundamental para la Selección argentina. Cuando el equipo lo necesitó apareció, en los penales con Ecuador fue determinante y anoche tuvo un par de atajadas clave para sostener el resultado. Luego de la victoria, y al ser consultado sobre si su nivel es mejor que el mostrado en Qatar, fue muy sincero.

Mirá el video

"Ya lo había dicho antes del primer partido, el mejor Emi estaba por venir, trabajo para eso, me siento cada vez mejor, tomo mejores decisiones dentro de la cancha y siempre cuando me meten un gol me corrijo muchísimo", dijo sin vueltas y luego se refirió a la seguidilla de finales que consiguieron en estos años.

"Estuvimos hablando con los chicos que es un orgullo como argentino, en representación de esta Selección, volver a jugar una final. Es la cuarta con esta camiseta y parece como que fue la primera", dijo y reconoció que no ha sido un torneo fácil: "Es difícil jugar... con la cancha, con el calor... Pero también jugando mal sacamos buenos resultados".

En los 42 partidos que lleva con la Selección desde que debutó el 4 de junio de 2021, cuando el equipo de Lionel Scaloni igualó 1-1 con Chile por las Eliminatorias, 31 los dejó con el arco en cero. En esta Copa América, de los cinco partidos, cuatro victorias y un empate, recibió apenas un gol, frente a Ecuador, partido en el que fue figura al atajar dos penales en la definición.

El equipo Albiceleste jugará el partido decisivo el próximo domingo a las 21:00 en la ciudad de Miami, en el estadio Hard Rock que siempre tuvo césped natural. Será frente al ganador del choque que protagonizarán este miércoles la Selección de Uruguay ante la de Colombia.