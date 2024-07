La insólita frase de Messi a Enzo Fernández ni bien hizo el gol: “Apenas la toqué le dije…”

La Selección argentina jugará una nueva final de Copa América. El equipo de Lionel Scaloni venció a Canadá con goles de Julián Álvarez, tras un gran pase de Rodrigo, pero el segundo generó cierta confusión. Primero por la posición de Lionel Messi y después porque hasta la repetición no se sabía si había sido de Enzo Fernández o de la Pulga.

Mirá el video

Luego se confirmó que el capitán la rozó para desviar el remate del ex River y, al ser consultado sobre la jugada, contó que habló con el volante: "Apenas la toqué, le dije que no era la intención sacárselo ni mucho menos. Vi que justo el arquero se tumbó y que la pelota venía despacio, y se me fue el pie. La desvié".

"La desvié poquito, porque casi me la saca a mí también. Hablamos un poquito de eso. Parecía que el arquero la sacaba porque venía despacio el remate también. Lo importante es que sumó, que pudimos hacer el 2-0 y nos dio tranquilidad", añadió en la zona mixta mientras el equipo se marchaba a descansar tras el pase a la final.

Antes de explicar lo que ocurrió en esa jugada, el astro rosarino envió un emotivo mensaje: "Disfrutemos de lo que estamos viviendo como Selección, como grupo. No es fácil que estemos otra vez en una final, que volvamos a competir por ser campeones. Es muy difícil y hay que aprovecharlo, porque no es fácil hacer esto y lo volvimos a hacer".

"Lo estoy viviendo como todo en este último tiempo: disfrutándolo muchísimo y siendo consciente, como les pasa a Fideo (Ángel Di María) y Ota (Nicolás Otamendi), de que son las últimas batallas", cerró.