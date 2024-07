¿Hay Messi hasta el Mundial 2026? El capitán se diferenció de Di María con una frase que ilusiona: "Fideo fue más claro, yo..."

La final de la Copa América que la Selección argentina disputará ante Colombia o Uruguay marcará la despedida de Ángel Di María del combinado nacional. Pese a que dijo que no está preparado para que esto ocurra, el Fideo tiene la decisión tomada y nada podrá hacerlo cambiar de parecer. Esto generó, a la vez, una pregunta: ¿será también la última batalla de Lionel Messi?

En reiteradas ocasiones , el astro argentino ha dicho que no se pone plazos, aunque tras conseguir el pase al partido más importante del certamen dijo que eran las "últimas batallas" los históricos, agregando también a Nicolás Otamendi. En la zona mixta, Leo fue consultado al respecto y se diferenció del Fideo.

La nota de Messi con Sofi Martínez

"Para Fideo, terminar de esta manera, con todo lo que nos dio, despidiéndose en una final de Copa América es muy lindo para él, para nosotros y para toda la Argentina", dijo Messi. Y Sofi Martínez, periodista de Urbana Play, le preguntó: "Recién decías que es una de las últimas batallas. Pero recuerdo que una vez me dijiste 'el Mundial podría haber sido el final si no lo ganábamos. Acá no pasa lo mismo, ¿no?". A lo que Leo, tras una sonrisa, contestó: "La verdad que es otro momento, otra situación. Ya hablé lo que sentía y pensaba de mi futuro. Fide fue más claro, dijo que era la última. Yo intento disfrutar, de ir día a día, de ver cómo me voy sintiendo, pero no quiero decir más nada porque siempre se genera que se hable de esto y no es mi intención".

"Mi intención es disfrutar como lo estoy haciendo, vivir el día a día y pensar en lo que se viene y no en futuro lejano, porque acabo de cumplir 37 años y el tiempo dirá cuando tenga que ser", agregó.

Pero sus frases no terminaron ahí y, metros después, Luquita Rodriguez y Alfre Montes de Oca, de Paren la mano, le hicieron una consulta similar y respondió sin dudarlo.

La charla de Messi con Paren la mano

"Como vengo diciendo. La de Fide ya dijo que es (la última) y yo no quiero decir nada. Será hasta cuando tenga que ser y disfrutando todo esto, porque no es fácil conseguir todo lo que viene consiguiendo esta camada. Volver a jugar una final, cuatro seguidas, es para resaltar y ojalá se pueda cerrar el círculo", expresó sonriente. ¿Hay Messi hasta el Mundial 2026?