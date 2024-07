El tremendo cruce de De Paul con el DT de Canadá que no se vio en TV: “Hablás mucho…”

"Cuando estaban tardando, sabía que estaban mirando el video y analizando cómo querían jugar contra nosotros. Deseo que los árbitros puedan manejar mejor eso. Si llegáramos 5 minutos tarde, nos multarían. Pero Argentina debería ser multada. ¿Okay? Multada", fueron las palabras de Jesse Marsch tras la derrota de la Selección de Canadá en el debut de la Copa América.

De esta manera el director técnico 'buchoneó' a Lionel Scaloni y sus dirigidos por la demora en la salida de la Selección argentina al segundo tiempo. Como consecuencia, y luego de haber sido reincidente ante Chile, el oriundo de Pujato no pudo estar en el campo de juego en el cierre del Grupo A, ante Perú.

Durante la jornada de este lunes, en la conferencia de prensa previa al duelo de este martes, que terminó con triunfo de la Albiceleste por 2-0, Marsch llamativamente cambió su discurso. "Casi era un chiste, una broma. Realmente no esperaba que sancionaran a la Argentina, lo que no quería era que Scaloni fuera suspendido, porque no quiero que se prive la chance de estar con el equipo, sino para que Conmebol haga algo al respecto", soltó.

Esto último poco parece haberle importado a Rodrigo De Paul, quien cruzó al director técnico de la Selección de Canadá durante el segundo tiempo. El Motorcito sufrió una falta en mitad de cancha y quedó tendido en el verde césped con gestos de dolor. posteriormente, recibió un pelotazo de Ismael Koné, quien recibió la tarjeta amarilla y, además, generó un tumulto.

Mientras el mediocampista buscaba reponerse del golpe, el DT canadiense se quedó en posición de cuclillas mirándolo fijamente y soltando alguna que otra palabra. Ante esta situación, el campeón del mundo comenzó a realizarle la inequívoca seña de "Hablás mucho. Mejor callate".