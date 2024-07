Ángel Di María quebró en llanto durante una nota con la TV: “Pase lo que pase en la final, me puedo ir por…”

Ángel Di María jugó acaso su penúltimo partido con la camiseta de la Selección argentina. El delantero histórico de la Albiceleste reconoció antes de que comience la Copa América que ésta iba a ser su última competencia y tras la victoria en las semifinales ante Canadá, todo hace pensar que estamos ante el inminente último encuentro del crack argentino en la final, ante Uruguay o Colombia.

No son pocos los que le piden que recapacite. De hecho, hasta el entrenador Scaloni dejó la puerta abierta a convencerlo este martes en conferencia de prensa. Pero Di María parece estar convencido y ser inflexible. En entrevista, dejó una nueva muestra de esa decisión tomada y hasta quebró en llanto hablando de ese final.

Mirá el video

Cuando fue consultado sobre si se puede dar un cierre con broche de oro que implicaría el título de la Copa América, Di María reconoció: "Ojalá pueda terminar de la mejora manera con esta camiseta. Es fútbol, puede pasar mil cosas. Pero creo que pase lo que pase, el 14, creo que me puedo ir por la puerta grande. Creo que he hecho todo para irme por esa puerta y entregué todo. Como hoy, como en cada partido. Agradecido a mi familia, nada más". Mientras lo decía, una lágrima se dibujaba en su rostro.

Ya emocionado, cuando la periodista Nani Senra de DSports le dijo que el público lo reconoce entre los mejores de la historia, agregó: "Yo solamente trabajo, hago el trabajo que tengo que hacer. Intento hacer lo mejor posible siempre. Di la vida siempre por esta camiseta. Hubo veces que no me tocó y últimamente me empezó a tocar y estoy agradecido a todos los que me apoyaron siempre. A mi familia. A los que estuvieron siempre y a esta camada que me dio todo. Hoy antes de salir a la cancha Leo dijo que quería llegar a la final por mí y eso me llena de orgullo. Tener la posibilidad de lograr todo lo que logré con ellos es un orgullo".