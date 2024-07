La llamativa sentencia del DT de México tras la rápida eliminación de la Copa América: “Me dejaron un grato…”

La Selección de México culminó con cuatro puntos su participación en la fase de grupos de la Copa América. Pese a tener las mismas unidades que Ecuador, la diferencia de gol determinó que el Tri deberá armar las valijas tras quedar eliminado de la competencia luego de tres partidos.

Post derrota, quien alzó la voz fue Jimmy Lozano. El director técnico enfrentó los micrófonos y fue consultado sobre su futuro en el seleccionado: "Siempre que no se cumple un objetivo se generan malestar y dudas. Eso es natural, no importa quién esté aquí. No importa la persona ni la trayectoria que tenga. Eso lo he vivido siempre. Mirá que si los jugadores creyeron hasta el final el día de hoy fue por algo. No es fácil crear esta unión, este círculo, este compromiso que tuvieron ellos durante las últimas siete semanas".

"Yo haré un informe evidentemente. Esa decisión no me corresponde a mí. Haré un informe y en dos semanas lo tendrán los directivos correspondientes y ellos son los que decidirán. El proceso para mí está claro, la idea era salir adelante y mostrar una cara protagonista del equipo mexicano. Hoy nos hemos quedado en la orillita", añadió el DT.

Sobre las sensaciones con las que se retiró del estadio, Lozano sentenció: "Hoy enfrentamos a jugadores que son de talla internacional y el equipo se puso de tú a tú por todo el partido. Es un equipo que está en cuarto lugar de la Conmebol, son muy fuertes. Nosotros todo el partido quisimos ganar".

"Hoy vimos jugadores que no siempre han sido titulares o han venido pocas veces y a mi me dejaron un grato sabor de boca. Necesitamos mejores, es evidente, pero esos jugadores de aquí a dos años pueden tener un crecimiento importante y sobre todo generar competencia", sentenció el por ahora técnico de la Selección de México.