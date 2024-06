El palazo de un ídolo de Boca a Marcos Rojo: “Cada vez que jugó sobrando lo echaron”

Marcos Rojo se transformó en uno de los jugadores más criticados por el hincha de Boca Juniors en las últimas semanas. El defensor del Xeneize fue expulsado por doble amarilla en el primer tiempo frente a Platense y causó el malestar de todos los del club de la Ribera, especialmente el de Alberto Márcico, quien castigó duramente al ex Estudiantes sobre lo que hizo en el estadio Ciudad de Vicente López.

En una entrevista con Radio Mitre, el Beto apuntó directamente contra la actitud que tuvo Rojo en la cuarta fecha de la Liga Profesional el pasado domingo contra el Calamar: “Hay cosas que tiene que corregir, no es Passarella, hay una diferencia enorme. Y ya tiene cuatro rojas en distintos partidos. Creo que jugó 85 partidos y no los terminó a todos. Hay algo que corregir, no alcanza con haber jugado dos Mundiales y tener experiencia. De 200 partidos, jugó 85. No, tiene que jugar mínimo 160. No alcanza con ser subcampeón del mundo. Estás en Boca y tenés que demostrar. Hasta ahora acá no volcó su experiencia”.

Nicolás Ramírez le mostró la roja al capitán de Boca. (Foto: captura de ESPN)

“Es un fenómeno, pero cada vez que jugó sobrando, lo echaron. La primera patada que le da a Pellegrino en Platense es algo increíble. Quedás condicionado. Después quiso tirar la pelotita para adelante, le picó mal y tiró un manotazo. ¿Fue grave? No, pero estaba condicionado por la amarilla y te vas afuera", completó Márcico sobre el accionar de Rojo, quien es actualmente uno de los grandes referentes que tiene el conjunto de Diego Martínez.

Además, el Beto le apuntó al rendimiento que mostraron los futbolistas dirigidos por Martínez en lo que va del primer semestre del año: "Boca juega mal de visitante, eso le pasó con Battaglia y con Ibarra. En la Bombonera es otro equipo". Y Márcico tiene razón en que el Xeneize de visitante no es lo mismo que de local, ya que las dos derrotas que sufrió en esta Liga Profesional fueron de visitante y en la pasada Copa de la Liga perdió tres en la fase regular: todos ellos fuera de Brandsen 805.

Con respecto a la actuación de Boca en la Copa Sudamericana, Márcico lo catalogó como un fracaso: "Es un fracaso que Boca no clasifique primero en el grupo de la Sudamericana. Igual tiene chances de ganarla todavía. Yo dejo de costado la Copa y me quedo con los dos campeonatos argentinos".