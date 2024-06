A Neymar le preguntaron quién debería ganar el Balón de Oro y no dudó: “Evidentemente es…”

Neymar Junior todavía se está recuperando de la dura lesión que sufrió en octubre. El brasileño se rompió los ligamentos cruzados y los meniscos de su rodilla. Ya lleva siete meses parado desde que conoció la noticia y no estará obviamente en la Copa América que se jugará en Estados Unidos, algo que le duele y mucho por no poder estar.

El que sí estará en el certamen continental y es compatriota de Ney es Vinicius, a quien eligió como el ganador del próximo Balón de Oro. "Evidentemente, el Balón de Oro es suyo. Estoy animando. Envié un mensaje antes del partido, después del partido. Es un chico al que amo con pasión. Gran amigo que me dio el fútbol. Seguramente será coronado con el Balón de Oro. Se ve increíble, llevando la bandera de nuestro país por el mundo. Estamos muy contentos y lo apoyamos", aseguró el ex Barça sobre Vini Jr.

Neymar en el estadio del Al-HIlal. (Foto: archivo)

Vinicius fue el autor del segundo gol en la final ante Borussia Dortmund, marcó un doblete en la ida de las semifinales contra Bayern Múnich y anotó el suyo en los octavos de final ante Leipzig. Además, convirtió también en la fase de grupos. Este lunes fue designado como el mejor jugador de la edición 2023-2024 de la Champions League, un premio que lo puede acercar al Balón de Oro.

El del Real Madrid además fue importante en la obtención de liga española que lograron conseguir con cuatro jornadas de anticipación. Solo deberá revalidar este gran nivel en la Selección de Brasil y destacarse en el certamen para poder quedarse con el Balón de Oro.

No solo Neymar habló de Vinicius, sino que se refirió a Lionel Messi y su gran amistad: "Hablo mucho con él, incluso ayer me envió un mensaje. Estamos felices el uno por el otro, él también me envió un mensaje cuando ganamos un título aquí. Es un gran tipo, un espejo para mí, es mi gran ídolo, además es mi amigo".