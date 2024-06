La picante pregunta retórica de Demichelis a los periodistas ¿e hinchas? tras el 3-1 a Tigre: “¿Vieron que…?”

La victoria de River ante Tigre en el Monumental quedó algo empañada por las lesiones musculares de Agustín Sant’Anna y Matías Kranevitter. Es por eso que, en la conferencia post partido, Martín Demichelis fue picante contra quienes critican sus constantes cambios debido a la seguidilla de partidos que ha tenido el plantel por las diferentes competiciones.

El DT no se guardó nada y lanzó con mucha ironía: “¿Vieron que es necesario rotar? Nuestros laterales son los que más desgaste hacen. Podría haber empezado Enzo Díaz, pero estaba el riesgo de lesionarse, como pasó con Agustín. Hay que respetar la fisiología, porque los calendarios son brutales".

Con mucha preocupación se retiró Kranevitter lesionado de la cancha. pic.twitter.com/ViA0V0Et11 — La Página Millonaria (@RiverLPM) June 2, 2024

"Jugamos 15 partidos en dos meses, Por ahí para el mundo externo nadie se quedó con esa posición del 5, pero lo de Kranevitter y Fonseca del otro día me gustó mucho, le dieron equilibrio, juego y alta presión al equipo. Pero lamentablemente perdimos rápido a Kranevitter. En la pretemporada trabajaremos fervorosamente y hacer un análisis general puertas adentro", agregó.

Para cerrar confirmó que "lo de Kranevitter y Sant'Anna va a llevar días, lo de Colidio (que tampoco pudo terminar el partido) no, fue solo el hombro, no tiene nada grave. La vorágine de River es intensa y amplia, no estoy preparado para hacer un análisis del semestre".

"Jugamos mejor la fase de grupos de la Copa que el año pasado. Hay que corroborar los números con títulos, estamos en un año que ojalá lo terminemos mejor que el pasado", expresó sacando chapa.