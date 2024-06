La fuerte pregunta de una periodista sobre Argentina que sorprendió a Samuel: “¡Ufff, pesada! Picante…”

Lionel Scaloni fue sancionado por la Conmebol con una multa de 15 mil dólares y también deberá cumplir un partido. El entrenador de la Selección argentina no podrá dirigir esta noche el último encuentro de la fase de grupos de la Copa América por haber salido fuera de horario al campo de juego para jugar el segundo tiempo frente a Chile.

Como motivo de esta sanción, tampoco pudo ser parte de la conferencia de prensa y en su lugar asistió Walter Samuel, uno de sus ayudantes de campo, quien fue sorprendido cuando le preguntaron si era un fracaso que Argentina no sea campeona: “¡Ufff, pesada! Picante. La palabra fracaso es muy dura. Sería un fracaso no intentar competir. Después obviamente si algún resultado no se da, quedará para el externo juzgar lo que nosotros hagamos. Pero ‘fracaso’ es duro”.

Mirá el video

Samuel también contó como se sintió Scaloni tras la sanción que recibió: "Está un poco amargado por la situación, porque nos consideramos un cuerpo técnico correcto. En estos seis años casi nunca hemos tenido este tipo de sanciones. Pero es normal que esté amargado, quería estar con el equipo mañana”.

Además, el exfutbolista del seleccionado argentino llenó de elogios a dos de las joyas que tienen en el equipo como Alejandro Garnacho y Valentín Carboni: "Carboni y Garnacho nos dan mucha expectativa e ilusión. Son jugadores de un nivel alto. Se han ganado estar acá, no vinieron a completar la lista. Se lo merecen".

La Selección argentina cerrará su participación en la fase de grupos de la competición frente a Perú con un equipo alternativo, ya que la clasificación a la próxima instancia está asegurada y la idea es darle rodaje a aquellos futbolistas que no sumaron minutos hasta el momento. Germán Pezzella, quien también estuvo en la conferencia, será titular en la zaga central junto a Nicolás Otamendi.