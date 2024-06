El error de Franco Colapinto que lo retrasó en el Sprint de la Fórmula 2: "Mala mía, me quedé sin..."

Franco Colapinto dejó escapar la posibilidad de sumar buenos puntos, pero un exceso lo dejó con las manos vacías. Ocurrió en la última vuelta, cuando el argentino estaba luchando por el quinto lugar con su compañero Dennis Hauger y realizó un trompo que lo retrasó hasta la undécima posición del Sprint que la Fórmula 2 disputó en Austria.

Mirá el video

El Dallara del equipo MP, conducido por el argentino, ya no tenía más neumáticos debido al gran desgaste a lo largo de toda la competencia. Debía defenderse del ataque del noruego y llevó su máquina más allá de lo ideal para el momento. En una curva, dejó sin pista a Hauger e intentó repetir la maniobra en la siguiente curva, obligando al noruego a ir por fuera.

Al momento de acelerar, el vehículo de Colapinto patinó, hizo un trompo y se despistó. Volvió a la pista, pero el quinto lugar se convirtió en un 11º puesto final, sin puntos. “Venía patinado mucho y en la última vuelta aceleré un poco de más y se me giró. Mala mía, lamentablemente perdimos bastantes puntos. Al final no tenía ritmo, me quedé sin gomas”, dijo.

Parte de la carrera de Colapinto fue en gran batalla con Joshua Duerksen. El piloto paraguayo también sufrió con los neumáticos, por el calor de la pista y al girar muchas vueltas con DRS, pero rescató un octavo lugar que le otorgó el último punto en disputa.

Oliver Bearman fue el ganador (primer éxito del año para el inglés que este año debutó de apuro en F1 en el GP de Australia). El estonio Paul Aron, piloto de Mercedes, fue tercero, sumó su séptimo podio en el año, y continúa al frente de la tabla. Colapinto se mantiene en el séptimo lugar con 56 unidades y buscará mañana (4.30), desde el cuarto lugar, recuperar lo perdido este sábado.