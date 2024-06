Las gastadas del Kun Agüero a los chilenos en Twitter: caliente ida y vuelta

Durante la jornada de este martes, Sergio Agüero dijo presente en las redes sociales. En esta ocasión el campeón de la Copa América 2021 con la camiseta de la Selección argentina celebró en su cuenta de X el agónico triunfo de la Albiceleste ante un siempre complicado Chile.

Ni bien terminó el partido en el MetLife Stadium, el exjugador del Manchester City y Barcelona tomó su celular y realizó un posteo referido a la victoria de los campeones del mundo. Con una foto de Lautaro Martínez en pleno festejo, el Kun escribió: "Argentina" junto a una cara sonriendo y la bandera del país.

Como era de esperarse, la publicación no tardó en viralizarse. Entre las miles de reacciones, los usuarios se dividieron entre aquellos que festejaron el triunfo y los que prefirieron apuntar contra Agüero y la Selección argentina. Con respecto a estos últimos, el dueño de la cuenta no dudó en responder.

Bueno no te enojes pa , te queda un partido todavía tranquilo , ah suerte uD83DuDE09 https://t.co/lzH4aJfeCe — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) June 26, 2024

"Mientras tanto el VAR", escribió uno junto a un edit en el que el hombre de 36 aparece manejando la tecnología junto a Gonzalo Higuaín. A la hora de repostear, el Kun añadió: "Jeee , a tu casa pa". Posteriormente, respondió con un: "Bueno no te enojes pa , te queda un partido todavía tranquilo , ah suerte", a un seguidor que puso: "Vergüenza me daría ganar un partido así, Penal claro no cobrado y expulsión clarísima".

Sin lugar a dudas una de las mejores respuestas hasta el momento llegó cuando a Agüero le recordaron las dos finales de Copa América que la Selección argentina perdió ante Chile. Ante esta situación, solamente compartió un GIF en el que Lionel Messi besa la Copa del Mundo en el estadio Lusail.