La picante frase de Bielsa sobre la prensa, en la previa de Uruguay-Bolivia: "Los medios de comunicación manipulan el..."

Marcelo Bielsa, técnico de Uruguay, reflexionó este miércoles en la víspera del partido contra Bolivia sobre la noción del "favoritismo" en el fútbol, un concepto que, en su opinión, no tiene mucho sentido.

"El favoritismo es un tema totalmente intrascendente, manipulado por los medios de comunicación para ver qué se logra en términos de respuesta planteándolo", reflexionó al ser consultado al respecto, en una rueda de prensa en el MetLife Stadium de East Rutherford (Nueva Jersey, EE.UU.).

"Imagínese que el fútbol es el primer deporte del mundo porque es imposible definir antes de jugar con certeza cuál va a ser el resultado. Comparativamente con otros deportes, como el baloncesto, el fútbol americano, el béisbol, que son deportes donde lo previsible sucede con mayor frecuencia. Que gane el más débil también es una opción en el fútbol (...), de una manera diferencial respecto de otros deportes", añadió, antes de recalcar que "no tiene ningún sentido" intentar anticipar lo que va a pasar ya que es "imposible de predecir".

Uruguay enfrentará este jueves a Bolivia (Foto: archivo)

Con el sueño vivo de conquistar su título 16 de Copa América, Uruguay se enfrenta este jueves a Bolivia en el MetLife Stadium a partir de las 21 horas (1 GMT del viernes).

Bielsa dijo que tiene a todos sus jugadores a disposición para este encuentro y argumentó las diferencias que ve entre Panamá, el equipo al que Uruguay derrotó por 3-1 en el debut en la Copa América, y la Verde.

"Panamá tiene un biotipo físico diferente de los jugadores bolivianos: me parecen más resistentes los bolivianos y más potentes los panameños", apuntó. Y comentó: "Me parece que Panamá está sacando un porcentaje importante de sus jugadores a ligas diferentes a la propia (...) y Bolivia, en ese sentido, todavía ese proceso no es tan visible".

Además, el técnico habló sobre Darwin Núñez y subrayó que los delanteros son "humanos" y pasan por ciclos de más y menos acierto de cara a puerta. "A mí lo único que me preocupa es que él quede en la mayor cantidad de veces posibles en condiciones de hacer lo que hace de manera extraordinaria, que es convertir", sostuvo.

Fuente: EFE