El DT de Escocia, durísimo con el árbitro Facundo Tello tras la eliminación de la Euro: “Es de Argentina, ¿por qué está…?”

Facundo Tello fue uno de los árbitros sudamericanos elegidos por la UEFA para dirigir la Eurocopa 2024. Tuvo su debut en la competición en el 3-1 de Turquía frente a Georgia el pasado 18 de junio y este domingo le tocó dirigir su segundo encuentro que fue el de Hungría frente a Escocia.

Justamente, Hungría consiguió un triunfo agónico sobre el final que le permite soñar para meterse como uno de los mejores terceros y jugar los octavos de final de la competición, mientras que los escoceses le dijeron adiós a la competencia con dos derrotas y un empate.

Mirá el video

Steve Clarke, entrenador de Escocia, se mostró bastante disconforme con el accionar de Tello, ya que no le cobraron un penal a su equipo: "El punto más importante del juego es el penal. ¿Por qué no se da? Necesito una respuesta. Necesito saber por qué no se cobró el tiro penal".

Además, apuntó contra el árbitro por ser sudamericano y pidió que sean europeos: "Es de Argentina. ¿Por qué no es un árbitro europeo? No entiendo por qué está aquí y no en su país arbitrando un partido. Es una competencia europea y debería haber un árbitro europeo. Es sólo mi opinión".

Por último, también se quejó del VAR que no intervino en la jugada polémica: "No entiendo cómo el VAR puede ver eso y decir que no es un penal... Tengo palabras para ello, pero me gusta evitar las multas y conservar mi dinero. Si señalaban ese penal, podría haber sido una noche diferente".