La decisión de Vélez con Ricardo Centurión tras sus reiterados faltazos a los entrenamientos

De ser una de las grandes promesas del fútbol argentino a verse casi retirado del fútbol en apenas pocos años de carrera. Ricardo Centurión debutó en Primera División con la camiseta de Racing Club en el año 2012 y se creía que iba a ser uno de los máximos talentos de las inferiores de la Academia.

Sin embargo, con el pasar de los años, el futbolista no priorizó su carrera deportiva y vivió varios episodios lamentables en los que quedó representada su famosa frase a Oscar Ruggeri en el programa de ESPN. "A la noche no tengo sueño, quiero ir a tomar algo todos los días", había dicho años atrás el ex Boca.

Ricardo Centurión entrenando en Vélez.

(Foto: archivo)

En este 2024, la directiva de Vélez Sarsfield y el cuerpo técnico de Gustavo Quinteros tomaron la decisión de ayudar al jugador, reintegrarlo al equipo, que se ponga bien desde lo físico para que vuelva a sumar minutos. No obstante, hace unas semanas volvió a faltar a los entrenamientos y en Liniers siente que mucho más ya no pueden hacer.

Según la información que reveló el medio partidario del Fortín, Sábado Vélez, la dirigencia le hizo una oferta al futbolista para que rescinda su contrato, el cual finaliza en diciembre de este año. Más allá de que todavía no hubo respuesta desde el entorno de Centurión, no pondrían trabas y buscarían un nuevo destino.

Centurión tiene intenciones de seguir jugando al fútbol, a pesar de los problemas que tuvo y seguramente tratará de firmar con otro club para volver a jugar de manera oficial, ya que no lo hace desde el 16 de abril de 2023 con la camiseta de Barracas Central. Mientras que con Vélez no juega desde 2021.