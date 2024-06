La sentencia de Franco Colapinto que ilusiona con un futuro en la Fórmula 1: "La realidad es que estamos muy cerca de..."

Franco Colapinto tendrá acción este fin de semana en España con la Fórmula 2. El piloto argentino viene realizando una buena temporada en la categoría telonera de la Fórmula 1 y, justamente, contó cómo hace para enfocarse en su tarea estando tan cerca de la máxima, que es su gran objetivo para su futuro cercano.

Que energía única hoy en Barcelona! Que lindo ver tantas uD83CuDDE6uD83CuDDF7uD83CuDDE6uD83CuDDF7

Ahora vamos por un buen finde. uD83EuDD1DuD83CuDFFC pic.twitter.com/2KVEL8piPG — Franco Colapinto (@FranColapinto) June 19, 2024

En diálogo con el diario deportivo Olé, el nacido en Pilar expresó que se ve en la F1 aunque es consciente de que no será algo sencillo: "Claro que me veo. Creo que en la Fórmula 2 hay un nivel altísimo en muchos pilotos que van a llegar a la Fórmula 1 tarde o temprano, y obviamente que me veo ahí. Otro tema muy complicado es que son solamente 20 pilotos".

"Nosotros somos 22, pero somos los 22 de la categoría anterior, y hay un montón de chicos por todo el mundo que quieren llegar a la Fórmula 1, y me siento un privilegiado de ser de esos 40 que estamos entre la Fórmula 1 y la Fórmula 2. Pero el subir a la F1 es algo muy complicado, aunque creo que estando en un equipo que me da tanta confianza, rodeado de personas que trabajan ahí todo el tiempo, de ingenieros, estar en el simulador, es algo que me acerca mucho la categoría", agregó confiado.

Después expresó que todo este aprendizaje lo ha hecho crecer y se siente preparado para cuando llegue la oportunidad: "Voy a estar obviamente mejor preparado que nunca para tener un buen rendimiento, y creo que va a ser la clave. Mi objetivo y mi trabajo es la Fórmula 2, no estoy pensando mucho en Fórmula 1. Para eso están mis managers, que obviamente hacen un buen trabajo en estar discutiendo y en estar negociando con diferentes equipos de Fórmula 2".

fran colapinto siendo fran colapinto por 1 minuto pic.twitter.com/TwJ1ZS4Nub — alessia¹² uD83EuDEBD (@sintiboran) June 19, 2024

"Obviamente, que mucha gente te esté apoyando es algo que te da más tranquilidad, dice que estás haciendo las cosas bien y te da seguridad, motivación y ganas de seguir luchando por eso que querés. También es porque la gente se está dando cuenta que hay futuro, que es un proyecto en el que al final estamos muy cerca. Ese apoyo es más allá de solamente un sponsor, demuestra lo que todos los argentinos quieren: que uno llegue a la Fórmula 1. Y bueno, obviamente soy el que está más cerca", cerró.