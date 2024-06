Kylian Mbappé y una polémica versión en Madrid sobre por qué decidió no operarse la nariz

En los últimos dos Mundiales y en la Eurocopa de 2016, la Selección francesa supo ser finalista. Es por eso que en cada competición que disputa es uno de los máximos candidatos a quedarse con el título, ya que dispone de uno de los mejores planteles del mundo. Tiene grandes figuras en todas las líneas, un problema "lindo" para su seleccionador, Didier Deschamps.

En 2024, los franceses sueñan con quedarse con la Euro por tercera vez en su historia. En esta ocasión, de la mano de su máxima figura, Kylian Mbappé, quién quiere conseguir su primer título en Europa con su país, pero que lamentablemente en el primer partido de la competición salió lesionado por una fractura en su nariz. El futuro jugador del Real Madrid debió salir sobre el final tras chocar contra el hombro de Kevin Danso, defensor austríaco.

Kylian Mbappé durante el primer partido de Francia en la Euro ante Austria.

(Foto: archivo)

Durante el entrenamiento del miércoles, Mbappé se entrenó de manera diferenciada de cara al próximo partido ante Países Bajos y sigue siendo una gran duda. Está confirmado que no se operará durante la competencia, ya que utilizará una máscara para intentar jugar sin problemas, de acuerdo a la información que reveló la Federación Francesa.

Pero no sería la única razón por la cual el futbolista no se quiere operar. Desde España, el periodista Josep Pedrerol, conductor del programa El Chiringuito, dio un polémico motivo por el que Mbappé habría decidido no pasar por el quirófano hasta después del torneo continental: "Para ganar el Balón de Oro, Mbappé tiene que ganar la Eurocopa y destacar. Por eso no se opera".

uD83CuDFC6 "Para GANAR el BALÓN de ORO MBAPPÉ tiene que GANAR la EUROCOPA y DESTACAR".



? "Por eso NO se OPERA".@jpedrerol explica la decisión del jugador #ChiringuitoMbappé. pic.twitter.com/wYeY32E369 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 20, 2024

Vinicius Jr es quien saca ventaja para quedarse con el Balón de Oro, al igual que Jude Bellingham, y Mbappé también está en la pelea, pero debe hacer algo más para quedarse con el galardón individual, ya que los del Madrid obtuvieron la Champions League. Es por eso que en España creen que la idea del ex PSG es jugar la mayor cantidad de partidos, ser la figura de la competición y ganar la Euro por primera vez en su carrera.