Scaloni reveló por qué dejó afuera de la lista de la Copa América a Dybala: "No podemos tener a…”

Sin lugar a dudas, uno de los grandes ausentes de la Copa América que se disputará en Estados Unidos es Paulo Dybala. El cordobés, que formó parte del plantel que alzó la Copa del Mundo en Qatar, no será tenido en cuenta y quedó fuera de los futbolistas que verán acción en terreno estadounidense.

En este contexto, tras la llegada de la Selección argentina a su destino, quien alzó la voz fue Lionel Scaloni. El director técnico de la Albiceleste habló con los medios de comunicación y, como era de esperarse, fue consultado sobre la situación puntual de la Joya, que atraviesa un buen momento en la Roma.

Para comenzar, el DT del seleccionado nacional explicó: "Cuando dejás a un jugador afuera, más en las condiciones en que tuvimos que hacerlo, siempre es difícil. Le tenemos un cariño especial, pero siempre decimos que lo primero es el equipo".

"Dadas las circunstancias, sobre todo en posiciones en las que teníamos algunos inconvenientes, tomamos la decisión de armar esta lista. Con todo el dolor del mundo, porque sabemos lo que nos dio, es una decisión que tomamos. Es lo más feo de ser entrenador, lo asumimos, lo tenemos que hacer y es difícil", añadió Scaloni.

Para finalizar, el DT de la Selección argentina sentenció: "Es una lista diferente. Tenemos a algunos jugadores con inconvenientes y, al final, tenés que tomar decisiones, sobre todo porque tiene que ser una lista equilibrada y no podés tener a cinco o seis jugadores en el mismo puesto. Si no hubiéramos tenido problemas físicos con algunos jugadores, hubiera sido diferente no sólo con él, sino con otros chicos que tampoco están".