La decisión final de Francia con Mbappé tras la fractura nasal que no cayó bien en Real Madrid

Kylian Mbappé fue presentado como refuerzo del Real Madrid luego de que finalice la temporada en Europa y si bien debe tener muchas ganas de sumarse a su nuevo club, se preparaba para ir por un nuevo título con su país. El futbolista ya supo ser campeón del mundo en el año 2018, estuvo a nada de lograrlo nuevamente en el 2022 y ahora le tocaba ir por su primera Eurocopa.

No todas fueron buenas noticias para la Selección de francia porque a pesar de que ganaron 1-0 en el debut de la competencia internacional, su máxima figura chocó contra el hombro de un rival y lamentablemente sufrió una fractura en su nariz que lo sacó del partido y se encendieron las alarmas.

La fractura que sufrió Mbappé

(foto:archivo)

Más allá de que todavía no es oficial, Mbappé está prácticamente descartado para jugar la segunda fecha de la Eurocopa frente a Países Bajos, pero si podría estar en lo que resta del certamen y lo haría con una máscara protectora. Además, la operación sería después de que termine su participación con Francia.

Didier Deschamps, entrenador del seleccionado europeo, confirmó que Mbappé no será operado ahora pero que sí deberá hacerlo más adelante: "Aunque no sea inmediatamente, tendrá que pasar por el quirófano", afirmó y esta noticia parece no haber caído bien en España ya que el Real Madrid podría perderlo durante un tiempo antes de que se sume al plantel.

Deschamps también habló sobre como se siente el jugador: "Fue un choque importante. El personal médico hizo todo lo necesario para reducirlo lo más posible, después de los exámenes que le harán este miércoles. Ya esta mañana estaba un poco mejor, así que veremos. Lo seguiremos de cerca todos los días".