Un histórico arquero de Boca, especialista en penales, bancó a Armani tras las críticas

Franco Armani ha sido blanco de críticas por su poca efectividad a la hora de atajar los remates desde el punto penal. El Pulpo, arquero argentino con más títulos de la historia, fue bancado públicamente por un histórico arquero de Boca, quien supo ser un especialista en la materia.

Se trata de Roberto Abbondanzieri. El Pato dijo presente ante las cámaras de TyC Sports y no dudó en bancar al campeón del mundo: "Armani se ha ganado un respeto importante, más allá de ser campeón del mundo, pero atajando en River. Es complicado y no todos tenemos la misma personalidad... y siempre le falta algo pero porque uno ya nace así como arquero, seguro que Armani lo está entrenando todo eso, peor no es nada sencillo. Por eso me da mucha pena, pero tiene que ver mucho con su personalidad".

El Pato supo ser un especialista a la hora de atajar penales.

Posteriormente, sobre su experiencia antes de convertirse en profesional cuando no era destacado en atajar penales, contó: "A mi de chico me cambiaban después de los 90 minutos porque tenía un arquero que atajaba más penales que yo en la Liga cañadense. Me molestaba muchísimo".

A la hora de hablar sobre los arqueros argentinos titulares en las Copas del Mundo que ganó la Selección argentina, Abbondanzieri eligió su favorito: "Tuvimos un gran Fillol, un gran Pumpido en su momento... Pero me parece que el Dibu hoy en el presente, siempre queda lo último. Es muy diferente el Dibu a las dos personalidades anteriores, y los tres creo que son distintos. Cuando se gana un campeonato mundial quiere decir que ese arquero ya está inscripto en ese equipo. Me quedo con el Dibu".

Para finalizar, sobre los competidores del marplatense, el Pato sentenció: "Hay muchos arqueros que van saliendo, con las posibilidades jugando cada dos meses, tenes posibilidades de llevar siempre a los mejores. Es bueno que Dibu tenga buena competencia. Armani es mayor que él, es un arquero que anduvo muy bien en River, pero Dibu sabe que el arco de la Selección es suyo".