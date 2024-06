La llamativa advertencia de Gary Medel antes de su redebut en Boca: "A mi me gusta competir, no estar..."

Gary Medel apenas llegó a Boca el pasado jueves y ya sumó su primera convocatoria para participar de un partido oficial, en Mendoza, cuando el equipo de Diego Martínez se enfrente a Almirante Brown en el marco de los 16avos de final de la Copa Argentina.

Para ese encuentro, el exfutbolista de Inter y Bologna seguramente será suplente en un mediocampo que estará compuesto por Pol Fernández, Equi Fernández, Cristian Medina y Kevin Zenón; tal y como practicó el DT en los últimos entrenamientos. Será así, a pesar del deseo de Medel, que este martes aseguró que no le gusta ser suplente y que llega a Boca para competir por un puesto.

"A mí me gusta competir, me gusta jugar, no me gusta estar en el banco. Nunca en mi carrera... He tenido la suerte de jugar siempre de titular. Entonces lo que más me motivó es venir a Boca. Sabemos el club gigante que es esto, y tuvimos la primera conversa y se llegó casi a un acuerdo inmediato. Feliz de estar aquí", advirtió Medel.

El diálogo se dio en una entrevista exclusiva con el Canal de Boca, donde también se refirió a la relación con el presidente. "La relación con Román siempre fue abierta, amigable, hablamos de fútbol, de la familia. Siempre fue algo muy cercano", expresó.

Finalmente, Medel habló sobre los exfutbolistas que controlan el club. "Me pone contento verlos acá trabajando; exjugadores que le dieron algo lindo a Boca. Eso habla bien de la dirigencia, que tienen jugadores que saben de fútbol, que compitieron, que saben lo que es sentir esta camiseta. Me alegra bastante que estén aquí trabajando", señaló.