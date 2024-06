La decisión de Mbappé y los médicos de la Selección de Francia tras su fractura de nariz

La noticia de la jornada en la Eurocopa no fue la victoria de la Selección de Francia, trabajada por cierto, ante Austria. Sino lo que sucedió en los minutos finales de aquel partido cuando por un golpe que sufrió en el rostro, Kylian Mbappé sufrió una lesión en la nariz que podría dejarlo sin torneo.

La Selección de Francia y todo el país futbolero ahora se encomienda ante las buenas noticias que alimenten una ilusión. Y la que se dio tras el partido claro que lo fue. Sucede que Mbappé saló del mismo estadio directo al Hospital Universitario de Dusseldorf, donde fue analizado por el cuerpo médico.

En primer momento, desde el medio L'Équipe se aseguró que justamente en ese nosocomio iba a recibir una operación en el tabique, sin embargo, ahora la información asegura que tras ser revisado, los especialistas concluyeron que no será necesaria la intervención quirúrquica, tal y como comunicó el periodista Fabrizio Romano.

Desde la Selección de Francia, entonces, evaluarán su evolución y en cualquier caso intentarán recuperarlo cuanto antes para que pueda jugar, en todo caso, con una protección especial.

La lesión se produjo tras un choque fortuito con Danso, defensor de Austria, en el minuto 90 del partido. El atacante fue a rematar con la cabeza, impactó el balón con la testa, pero a la vez chocó con el hombro del rival. Se quedó en el suelo, fue atendido durante unos minutos, los médicos determinaron que no podía seguir en el terreno y fue sustituido por Olivier Giroud, aunque antes entró sin permiso al campo y fue amonestado con amarilla.

Tras la sustitución, Mbappé se retiró hacia los vestuarios tapándose la hemorragia y luego abandonó el estadio en ambulancia, después de anunciarse que tenía la nariz fracturada. En el medio, su entrenador aumentó a preocupación general: "Kylian no está bien. No puedo decir más. Su nariz no está bien. Es complicado. Ésa es la mancha negra de esta noche".