Mbappé habló de la decisión del Real Madrid de no dejarlo ir a los Juegos Olímpicos: “La posición de mi club es muy…”

Se acabó la especulación: Kylian Mbappé no participará en los Juegos Olímpicos de París 2024. Lo que se consideraba una cuestión de estado para Francia, que deseaba tener al delantero como el rostro emblemático del evento, fue finalmente descartado por el Real Madrid, según confirmó el propio futbolista en una conferencia de prensa.

En la previa de lo que será el debut de la Selección en la Eurocopa, el ahora futbolista merengue fue claro y derrumbó la ilusión de los fanáticos: "Para los Juegos la posición de mi club es muy clara y entiendo que no estaré. Entiendo la postura de mi club como soy un recién llegado. Espero que ganemos los Juegos".

Se derrumbó la ilusión de ver a Mbappé en París.

El propio Emmanuel Macron, primer ministro del país, había expresado semanas atrás el deseo de tenerlo. “Espero de verdad que todos los clubes europeos dejen en libertad a sus jugadores, como han hecho los clubes franceses, ese es el espíritu olímpico”, comentó en conversación con ‘La Tribune Dimanche”, apuntando de esta manera al Real Madrid.

Francia debutará en el certamen continental este lunes, enfrentándose a Austria por el Grupo D, que ya comenzó con la victoria de Países Bajos sobre Polonia por 2 a 1 este domingo: “Hemos preparado el partido bien, es mi responsabilidad de no estar desconectados y de defender los colores de mi país".

"Pero una cosa no impide la otra, somos grandes jugadores y hay que adaptarse a la situación”, comentó sobre el encuentro frente a Austria. “Estoy listo para ganar, es más un tema mental. La cabeza la tengo perfecta, ahora a ver cómo están las piernas. He hablado con el seleccionador y me ha dicho que puedo jugar en varios puestos esta vez y que no es problema. Da igual donde juegue porque estoy listo para jugar y adaptarme".