El insólito pedido del Real Madrid a un jugador brasileño tras su fuerte pelea con Messi: “No puedo…”

En noviembre del año pasado, la policía brasileña volvió a reprimir a los hinchas argentinos que se encontraban en el Estadio Maracaná para alentar a la Selección argentina que se medía contra Brasil por las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Lo que tendría que haber sido un marco único, terminó siendo un papelón que por suerte no pasó a mayores.

El plantel que conduce Lionel Scaloni fue directamente a defender a la gente que se acercó a la cancha para apoyarlos, se metieron en las tribunas y hasta estuvieron cerca de tomar la decisión de no disputar el encuentro ya que se fueron al vestuario, pero luego regresaron, masticaron bronca y se llevaron otro triunfo histórico contra los brasileños.

Rodrygo vs Messi

foto: archivo

Los rivales no tuvieron compasión con la gente que fue reprimidos por la policía, algo que parece costumbre cada vez que cualquier hincha se dirige a tierras brasileñas. Es por eso que el capitán, Lionel Messi, tuvo un durísimo cruce con Rodrygo, futbolista del Real Madrid que ahora rompió el silencio.

Mano a mano con Placar TV, recordó lo que pasó en el campo de juego: “Pienso que todo el mundo vio lo que pasó: ellos estaban queriendo irse de la cancha. Ya saben cómo es contra Argentina, durante el partido se iba a dar alguna pelea y terminamos peleándonos”.

Sin embargo, no entró en detalles ya que desde su club le pidieron que no puede hablar de lo que pasó aquella noche: “Nos insultamos unos a otros. No puedo entrar mucho en detalles de lo que hablé porque Real Madrid me pidió no entrar mucho en ese asunto”.