La noticia sobre Paulo Díaz que preocupa en River a días de visitar a Riestra

Todas las alarmas se encendieron en River a horas de visitar a Deportivo Riestra por la Liga Profesional. Ricardo Gareca, entrenador de la selección de Chile, confirmó que dos futbolistas no disputarán el amistoso de este martes 11 frente a Paraguay debido a problemas físicos, y uno de ellos es Paulo Díaz.

"Van evolucionando bien los muchachos, con algunas molestias pero nada de gravedad. Esperamos una evolución. Esta es una etapa en la que no necesitamos apurar a nadie, sino darles tiempo para que se vayan recuperando", expresó el Tigre sobre los problemas físicos de sus jugadores.

El jugador de River tuvo que retirarse de la concentración en el Complejo Deportivo Juan Pinto Durán para someterse a estudios médicos días atrás por una molestia en su rodilla derecha y contó: "Tuve problemas en la rodilla, pero después me he sentido bastante bien. He tenido continuidad con River y jugué prácticamente todos los partidos".

"Vamos a llegar bien y espero estar de la mejor manera para enfrentar la Copa América", agregó. Díaz arrastra estos problemas durante todo el semestre. Esta lesión lo obligó a salir del partido frente a Instituto por la última fecha de la Copa de la Liga, ya que empezó a sentirla "medio pastosa".

Las molestias en esta zona son consecuencia de una artroscopia meniscal interna realizada a fines de 2022, la cual le dejó un dolor crónico en su articulación. El millonario visitará este jueves a Riestra y se espera saber si el defensor estará disponible.