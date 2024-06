Los Pumas 7'S cerraron una fase de grupos perfecta en Madrid

En el tercer partido de la fase de grupos de la Gran Final de Madrid, Los Pumas 7'S vencieron 14-5 a Australia, ganaron su tercer partido al hilo y terminaron invictos en la zona. El combinado nacional saltó a la cancha con un equipo alternativo debido a que ya tenía asegurada su clasificación a semifinales. Luego de empezar por debajo en el marcador, el equipo terminó revirtiendo el resultado para llegar de la mejor manera a los playoffs.

En el primer tiempo, el equipo de Santiago Gómez Cora manejó el balón, pero no fue preciso y los oceánicos fueron los que dieron el primer golpe con el try de Nick Malouf. En el complemento, ya con el mendocino Rodrigo Isgró en el campo, el seleccionado argentino, que tenía un hombre de más, logró emparejar las acciones y convirtió el primer try de la jornada de la mano de Santiago Álvarez Fourcade (Vera Feld concretó la conversión).

Con el resultado a su favor, Los Pumas 7'S comenzaron a crecer en su juego y luego de una gran jugada de Isgró, Matteo Grazziano se encaminó en soledad a convertir el try que le dio un nuevo triunfo al representativo de nuestro país (Santiago Mare anotó en la conversión) por 14-5.

Tras haber superado a Gran Bretaña, Francia y Australia, Argentina superó con puntaje ideal el grupo y este domingo jugará la semifinal ante el siempre complicado Nueva Zelanda a partir de las 7:45.