Los Pumas 7'S vencieron a Francia y tienen un pie en las semifinales

En su segunda presentación en la Gran Final de Madrid, la instancia decisiva del Circuito Mundial, Los Pumas 7'S vencieron 26-12 a Francia, cosecharon una nueva victoria en el certamen y tienen un pie y medio en las semifinales. El mendocino Rodrigo Isgró anotó un try espectacular que sirvió para terminar de sentenciar la historia. Esta tarde se jugará el último partido de la fase de grupos ante Australia.

Desde el primer minuto de juego, el combinado nacional demostró su superioridad en la cancha y no tardaron en reflejarlo en el marcador. El primer en anotador fue Tobías Wade, que aprovechó un error garrafal en la salida de los Galos para apoyar el primer try de la jornada en la capital española. Tras la conversión, el seleccionado argentino estiró la diferencia gracias al aporte de Germán Schulz, que con un nuevo try (más otra conversión de Pellandini) dejó el resultado 14-0 antes del descanso.

En el complemento, Los Pumas 7'S no quitaron el pie del acelerador y fueron adelante en busca de la definición. Allí apareció Luciano González para ampliar la ventaja para los dirigidos por Santiago Gómez Cora. En ese momento, Francia reaccionó y descontó para ponerle dramatismo a los minutos finales.

Sin embargo, la aparición de Rodrigo Isgró dejó sin oportunidades al equipo europeo. El mendocino voló por los aires para recuperar el balón y comenzó una corrida sensacional para dejar el marcador 26-5. En los últimos segundos, Francia pudo concretar una jugada y convirtió un nuevo try, aunque no torció el rumbo de la historia para el 26-12 final.

La volada de Isgró en el comienzo de la jugada. (Los Pumas Seven)

De esta manera, Argentina sumó su segundo triunfo al hilo (ayer fue victoria ante Gran Bretaña) y ya tiene prácticamente sentenciado su boleto rumbo a semifinales. Esta tarde se jugará el último choque de la fase de grupos ante Australia a partir de las 16:17.