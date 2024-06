El preocupante motivo por el que Mike Tyson reprogramó su pelea con Jake Paul

La pelea entre el exboxeador Mike Tyson y el youtuber Jake Paul será pospuesta debido a un problema con una úlcera que sufrió el antiguo campeón del mundo durante un vuelo. Los organizadores de la pelea informaron que después de una consulta médica, los doctores le recomendaron no hacer entrenamiento físico fuerte hasta después de unas semanas.

Tanto ‘Iron Mike’ como Paul acordaron que no valía la pena hacer la pelea, que será profesional, el 20 de julio próximo como estaba programada, si ambos no se encuentran en su mejor forma física. La siguiente fecha se anunciará el 7 de junio y se realizará en el mismo inmueble, el AT&T Stadium de Arlington, Texas, en el transcurso de este año.

Paul vs Tyson update. pic.twitter.com/7jPUN5KeSq — Most Valuable Promotions (@MostVpromotions) May 31, 2024

"Quiero agradecer a mis fans de todo el mundo por su apoyo y comprensión durante este tiempo. Desafortunadamente, debido a mi brote de úlcera, mi médico me recomendó aligerar mi entrenamiento durante algunas semanas para descansar y recuperarme”, afirmó Tyson, quien a los 57 años presume 50 triunfos, 44 vía nocaut, y sólo seis derrotas.

Luego, en un comunicado publicado por Most Valuable Promotions, agregó: “Mi cuerpo está en mejor forma general que en la década de 1990 y pronto volveré a mi programa de entrenamiento completo. Jake Paul, es posible que esto te haya dado algo de tiempo, pero al final serás noqueado y estarás fuera del boxeo para siempre. Aprecio la paciencia de todos y no puedo esperar para ofrecer una actuación inolvidable a finales de este año”, agregó.

En su corta carrera como boxeador Paul, de 27 años, suma nueve triunfos, seis por la vía rápida, y una derrota, aprobó la reprogramación: “Apoyo totalmente posponer el evento para que Mike Tyson no tenga excusas cuando llegue la noche de la pelea. Mis fanáticos saben que no quiero enfrentar a Iron Mike en nada que no sea su mejor nivel, pero no se equivoquen: cuando suba al ring conmigo, estaré listo para reclamar mi victoria con un final sensacional".