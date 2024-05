El insólito consejo de Desailly a Mbappé para que no vaya al Real Madrid: "Yo me iría por 350 millones a..."

La eliminación del París Saint-Germain a manos del Borussia Dortmund significó el último partido de Kylian Mbappé por la Champions League. El delantero francés no renovó su contrato con el cuadro parisino y se irá cuando termine la temporada el 30 de junio. En cuanto al plano local, al ex Mónaco le restan tres partidos por la Ligue 1, aunque ya se consagró campeón.

El destino de Mbappé, según las informaciones tanto de la prensa francesa como de la española, será el Real Madrid. Después de tantas idas y vueltas sobre su posible fichaje, el campeón del mundo en Rusia 2018 seguirá su carrera en el equipo merengue. Se trata de un gran negocio para Florentino Pérez teniendo en cuenta que llegará con el pase en su poder, más allá de que tendrán que negociar el contrato del jugador.

Muchos están de acuerdo con el traspaso del delantero al Madrid. No es así el caso de Marcel Desailly, campeón del Mundial 1998 con la Selección de Francia. Considera que no es el lugar perfecto para que Kiki continúe su trayectoria. "Tienen a Vinicius por el sector izquierdo, jugadores que muestra una gran capacidad como Bellingham. No va a ser el número uno, como quiere él. Yo me iría a otro continente si soy él", le aconsejó en una entrevista con BeIN Sports.

El ex Milan le recomendó que siga su futuro en Arabia Saudita priorizando lo económico por sobre lo deportivo: "Si pensas en el negocio del fútbol, yo me iría por 350 millones a Arabia por un año. Volvería la próxima temporada, que va a ser año de Mundial, con 26 años y medio, cobraría y jugaría al fútbol. Miremos el lado comercial del asunto: Arabia sigue siendo competitivo, se juega con estadios llenos, los partidos se ven en todo el mundo".

De todas maneras, Mbappé continuará en el Real Madrid, donde es probable que vista la camiseta número 10 de acuerdo a la información del periodista Paco Buyo. En este sentido, sería Luka Modric el encargado de cedérsela al francés. Si bien no trascendió oficialmente, la estrategia del Madrid es para que puedan generar grandes ingresos a través de la venta de camisetas.