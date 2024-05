La particular comparación de Hugo Gatti para elogiar al Flaco Menotti: "César fue y es más que..."

Tras conocerse la noticia del fallecimiento de César Luis Menotti, muchas figuras del fútbol argentino y mundial se pronunciaron al respecto con recuerdos emotivos, pero también remarcando el legado que deja con su partida. Este martes, fue Hugo Orlando Gatti quien se deshizo de elogios hacia el flaco e incluso lo puso por encima de Pep Guardiola.

"Fue el gran revolucionario del fútbol argentino y del mundo, Menotti fue y es más que Guardiola. Pep tuvo a Messi en un equipo de Barcelona que nadie le daba una patada a nadie, tenía un buen equipo… Pero César hacía eso hace mil años. El gran revolucionario fue Zubeldía con Atlanta en 1960, 61 y 62. Pero todas estas verdades no se pueden decir porque caen mal", dijo.

Gatti recordó a Menotti con una particular comparación.

Luego, en una entrevista realizada por Bola Vip, agregó: "Fue el mejor. El técnico que le dio jerarquía al fútbol. Si bien al fútbol la jerarquía se la dan los jugadores, hay técnicos como Menotti que tienen un porcentaje importante. Fue el que le dio nivel al fútbol argentino y además, en este último Mundial, en la oscuridad tuvo mucho que ver. Fue un adelantado al tiempo".

"Por eso, en esta Selección fue muy importante y muy poca gente lo sabe. Él bancó a Scaloni y le dio consejos. Siempre tuve piel con él. Como técnico, junto a Osvaldo Zubeldía, Toto Lorenzo y Renato Cesarini fue el mejor. Prácticamente teníamos la misma edad, yo estoy por llegar a los 80 y el tenía 85, éramos compañeros y él siempre me quiso tener en su equipo. El Mundial 78 me rompí la rodilla, por eso no pude estar. La Copa del Mundo la ganan los jugadores, pero si tengo que elegir a un técnico, lo elijo a él", siguió.

Para cerrar se refirió a la rivalidad entre el Flaco y Bilardo: "Carlos fue un gran técnico, por ahí no de mi agrado, pero lo fue sin lugar a dudas. Fue el continuador de Zubeldía, aprendió de él en Estudiantes y lo hizo muy bien. Pero ¿querés que te diga la verdad? El gran quilombo lo hacen los periodistas y más en el fútbol. El día que saquen a, los periodistas -que son un mal necesario- cambiará todo".