A horas de jugar con River, Nacional recibió una insólita denuncia de Peñarol ante la Conmebol

A horas de su medirse ante River por la cuarta jornada de la Copa Libertadores, Nacional de Uruguay se encontró con una sorpresiva denuncia de Peñarol ante la Conmebol por presuntas violaciones a los reglamentos en materia de comunicación.

Ante esto, el club emitió un comunicado para explicar que la acusación de su clásico rival se originó a raíz de un incidente ocurrido el pasado 24 de abril, cuando el equipo recibió a Deportivo Táchira en el Gran Parque para disputar la tercera fecha de la Libertadores

El comunicado de Nacional.

Según varios medios uruguayos, se basa en la publicación por parte de Nacional en redes sociales de un mensaje fuera del horario permitido según el Manual de la Copa Libertadores. Esta infracción podría resultar en una multa de 15.000 dólares.

Tras salir a la luz esta noticia, la institución compartió un documento donde aclaran que “se puso en conocimiento de Conmebol con registros fílmicos, presuntos hechos de comunicación realizados por el Club en contra versión de los reglamentos, con el fin de que se hiciera lo que sucedió: se nos aplique un procedimiento disciplinario con resultado multa”.

“No se consulta lo que se sabe y conoce y el denunciante conoce perfectamente lo que dice la norma reglamentaria aplicable al respecto. No sabemos qué perjuicio le provocó ello al denunciante ya que no era parte de la disputa de ese partido, aunque sí es previsible saber lo que lo realizado generaría”, agregó el bolso que, para cerrar, chicaneó a su rival escribiendo que no pagarán con la misma moneda "porque somos diferentes", mencionan en el comunicado.