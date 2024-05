Enorme gesto de Neymar: las donaciones que envió tras las inundaciones en Brasil

Las graves inundaciones en el sur de Brasil provocadas por las lluvias torrenciales desembocaron en una catástrofe. De acuerdo al último balance de la Defensa Civil, hay al menos 86 muertos, 132 desaparecidos y cerca de 1.400.000 afectados. Porto Alegre, capital de Rio Grande do Sul, fue una de las ciudades más afectadas. En las últimas horas, circuló una impactante foto sobre el estado del estadio del Inter de Porto Alegre, inundado hasta la altura del travesaño de los arcos, que sirve para magnificar el drama que se vive en la zona por estas horas.

Atento a lo que está pasando en su país, Neymar Jr. no dudó en enviar ayuda humanitaria a todas las víctimas de la catástrofe ambiental. Con un enorme gesto, el futbolista de 32 años aportó a la causa para los más necesitados enviando dos toneladas de donaciones de alimentos y agua. El actual jugador del Al-Hilal de Arabia Saudita puso a disposición sus aviones privados para agilizar el proceso.

El estadio del Inter de Porto Alegre, afectado por las inundaciones en Brasil. (Foto: Agencia EFE)

"No me gusta publicar todo lo que hago o en lo que ayudo, porque los que lo hacen... lo hacen de corazón y no por compromiso. Así que este mensaje es para animar a la gente a ayudar aún más", escribió Neymar en su cuenta de X. Además, detalló que su padre, Neymar da Silva Santos, "cuida de todo y da todo el auxilio posible" a las víctimas.

Para motivar a los usuarios a ayudar a las víctimas de las inundaciones, el brasileño publicó un mensaje reflexivo para que más gente se sume a su gesto: "Nuestro Brasil está pasando por un momento delicado y ayudar NUNCA está de más, independientemente de su condición financiera, lo que importa es lo que uno lleva en el corazón".

Uno de los aviones privados de Neymar, lleno de alimentos para enviar a los afectados por las inundaciones en el sur de Brasil. (Foto: @neymarjr)

Como es habitual en él y en sus creencias, aclaró que "está rezando desde la distancia para que todo vuelva a la normalidad". El ex París Saint-Germain todavía se está recuperando de la rotura de ligamento cruzado anterior, que sufrió en su rodilla izquierda en el pasado mes de octubre del 2023.