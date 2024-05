La fuerte revelación de la prensa de Arabia sobre Marcelo Gallardo tras otra dura derrota del Al Ittihad

El equipo de Marcelo Gallardo nuevamente volvió a sufrir una derrota, la segunda en una misma semana. El Al-Ittihad perdió 3-1 frente al Abha, que se encuentra en la zona de descenso en la Liga Saudí. El martes había caído frente al Al-Hilal por 2-1, por la Copa del Rey de campeones de Arabia Saudita. Por si fuera poco, este viernes el Muñeco no acudió a la conferencia de prensa post partido para brindar declaraciones.

En la prensa árabe se habla de una posible salida del técnico argentino al final de la temporada. Desde su llegada al Al-Ittihad, Gallardo no pudo cosechar ningún título. El mes pasado se quedó en la puerta de su primera conquista, cuando también cayó contra el Al-Hilal, el equipo que dirige Jorge Jesus, entrenador que le sienta bien enfrentar al extécnico de River.

Con esta nueva derrota por la competencia doméstica, Al-Ittihad quedó en la quinta posición y se complicó para clasificar a la Champions League de Asia. En los últimos tres partidos, cosechó tres derrotas y le anotaron ocho goles, lo que demuestra la mala racha que atraviesan los de Gallardo. Desde su estadía en Arabia, el nacido en Merlo acumula 28 partidos de los cuales ganó 14, empató tres y perdió 11.

Según pudo averigüar el Diario Olé, Gallardo no continuará en el Al-Ittihad. "No hay nada oficial, todavía. Pero sin dudas esta derrota pudo haber sido el final. Tarde o temprano, probablemente rápido o al final de la temporada, definitivamente no seguirá en el equipo", le aseguró el periodista Mahmoud Wehbe al medio mencionado.

El único objetivo que le queda a Gallardo en esta temporada es clasificar a la Champions asiática, para eso deberá finalizar en la tercera ubicación del campeonato doméstico. Todavía quedan 12 puntos en juego y se encuentra a cinco puntos del Al-Ahli, que tiene un partido menos y puede sacarle mayor ventaja. En Arabia hay olor a fin de ciclo y pareciera que el Muñeco tiene los días contados como técnico del Al-Ittihad.