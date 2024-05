La abismal diferencia entre los millones que ganará Canelo Álvarez y lo que recibirá Jaime Munguía

En cada presentación de Saúl 'Canelo' Álvarez, las cifras que se recaudan son exorbitantes. El mexicano es uno de los personajes más atractivos del boxeo mundial y su combate de este sábado con Jaime Munguía no será la excepción. Si bien no han trascendido las cifras oficiales, se sabe que la diferencia de las bolsas que recibirán cada uno es abismal.

Mirá el video

Según el periodista especializado Dan Rafael, el nacido en Guadalajara ganará 35 millones de dólares mientras que su rival recibirá más de dos millones sin importar el resultado que obtenga. Esta suma, para el de Tijuana, será la mejor de su carrera y podría sumar mucho más si consigue dar el batacazo en el T-Mobile, algo que está decidido a lograr.

"Es la mejor bolsa, pero gracias a Dios lo he hecho muy bien y no me sorprende, no me impresiona. Lo que me importa es ir, dar una buena pelea y ganar, porque lo que viene va a ser mucho mejor. Una victoria por nocaut sería un cambio radical en mi vida. No podría decirte cómo porque aún no ha sucedido", expresó Munguía que tiene un patrimonio que oscila entre 5 y 8 millones.

Canelo, en tanto, tiene más de 250 millones en su cuenta y reveló el motivo por los que aceptó pelear con otro mexicano: "Dije que no pelearía contra otro mexicano, pero con alguien respetuoso como Munguía, que se ganó su oportunidad, pelea tras pelea, es algo que me alegra que hayamos podido concretarlo".

"Espero que todo el mundo pueda ver que esto va a ser grande para todos los involucrados, y para México en particular", cerró. La cartelera principal iniciará a las 21:00hs (hora argentina) y la pelea entre Canelo y Munguía está estimada alrededor de las 23:50.