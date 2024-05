La tremenda crítica de Cavani al VAR luego de que anularan su gol ante Talleres: "Están dañando..."

Edinson Cavani rompió el silencio luego del polémico gol que le anularon el último sábado por la Liga Profesional. El delantero de Boca Juniors le había convertido a Talleres tras la asistencia de Equi Fernández, pero finalmente desde el VAR interpretaron que el ex Valencia estaba en posición adelantada. Minutos después del partido, se difundieron las imágenes y los hinchas no tardaron en protestar contra la decisión arbitral.

Después de todo lo que se habló sobre su gol y de las diversas opiniones que generó la postura que tomó el videoarbitraje, Cavani se refirió en el nuevo Canal de Boca a lo que significa el VAR para el fútbol moderno: "Una pena que ese gol no se pudo dar. Fue tan confuso, al final fue confuso. Eso al fútbol le quita un poco esa espontáneidad que tiene, de que por momentos se ven cosas inimaginables y que es lo que lo hace rico, lindo, lo que despierta esa pasión. Y a veces de esta manera perdemos un poco todo eso. Yo no soy partidario del VAR y no por ahora por este gol, ya hace tiempo".

"Para mí el fútbol es eso, se tiene que vivir de esa manera, nosotros nos equivocamos con algún gesto en la cancha, con alguna actitud, jugando y tenemos un entrenador que nos puede juzgar, dejar afuera. Y si es con una actitud o golpe tenemos un árbitro que nos juzga con amarilla o roja. Acertado o no, pagamos. Entonces tenemos que dejar que los árbitros tengan ese margen, que son seres humanos y que pueden aceptar. Prefiero que le erren y equivoquen en la cancha, en una jugada rápida, a que uno sentado en una silla en una computadora tome una decisión cuando no está en el lugar", sugirió Cavani sobre lo que se podría implementar con los árbitros, algo que llevaría a la eliminación del VAR.

Además, el Matador le apuntó a la tecnología que hay hoy en día en Argentina para determinar si hubo o no fuera de juego: "Cuando tampoco tenemos las herramientas reales de tecnología para tomar ciertas medidas. Vos no podés ponerme en una imagen por televisión una imagen con una línea trazada en diagonal, en donde la línea me pasa por abajo de la rodilla y si seguía la linea vez que me sale por la espalda. Ese tipo de cosas no dejan nada, hacen que el fútbol pierdan esencia. No es por este gol, toda la vida que me preguntaron prefiero el fútbol sin VAR".

El delantero de Boca dejó en claro la opinión que tiene el VAR y qué es lo que haría él en su caso: "El VAR ha aburrido el fútbol. Hay montones de situaciones que fueron interpretadas de distintas maneras. Entonces, si el árbitro va a interpretar a su manera, para qué pones el VAR. Dejalo que se equivoque. Después habrá un Consejo de Arbitro que lo penara o no. Esas cosas son las que dañan el fútbol. No traen solución, traen una herramienta que por ahí no la estamos usando como tendríamos. Están dañando al fútbol. No son cosas para bien ni para mal. No me gusta".