Empieza Roland Garros: candidatos doloridos, argentinos y un cuadro más parejo que nunca

Este domingo se llevará adelante el primer día de competencia de un nuevo Roland Garros. Tal vez, la edición más particular de las últimas décadas. Hay que remontarse a la época previa a Rafael Nadal para hallar tanta paridad entre los candidatos al título, a solo días de comenzar el torneo en París. Los principales aspirantes llegan, en su mayoría, con problemas y el cuadro ofrecerá duelos vibrantes desde su primera ronda. Se destaca el partido entre Nadal y Alexander Zverev (4º) por sobre el resto, pero también se verán las caras Andy Murray y Stanilsas Wawrinka, dos experimentados campeones de Grand Slam. Habrá 11 argentinos, entre hombres y mujeres, incluido el hijo de un futbolista campeón en México 86.

Zverev y Nadal: uno de los dos se despedirá en primera ronda. (Foto: @UniversTennis)

Djokovic, Nadal y una marca negativa sin precedentes

Es la primera vez en la historia que Rafael Nadal y Novak Djokovic llegan al grande parisino sin que ninguno de los dos haya alcanzado siquiera una final en la temporada. Desde 2005, año en que el serbio hizo su debut en Roland Garros, jamás habían tenido los dos un comienzo de año tan carente de buenos resultados. El mal momento de Djokovic se agravó hace solo unos días, al perder frente a Thomás Machac en las semifinales del ATP 250 de Ginebra. Nole llega a París como el número 1 del ranking ATP, es cierto, pero sin títulos ni finales y con un registro de 12 victorias y 5 derrotas en lo que va de la temporada. Ya fue campeón en la Philippe Chatrier en 2016, 2021 y 2023 y es probable que en esa cancha vuelva a verse su mejor nivel, pero lo logrado hasta ahora brinda más dudas que certezas. Debutará frente a Pierre-Hugues Herbert, un francés que llegó al torneo como invitado.

El caso de Nadal es similar, aunque por otros motivos. Su bajo nivel está estrictamente ligado a sus problemas físicos y a su ausencia durante toda la temporada pasada. Aunque de a poco ha vuelto a tomar ritmo, lejos está de ser el competidor de hace unos años y el candidato por excelencia en un torneo que ganó 14 veces. Como si fuese poco, su actual ranking (276º) hizo que el zurdo de Manacor enfrentara en la primera ronda a un rival de élite como Alexander Zverev. El último duelo entre ambos data en junio de 2022 y fue, justamente, en las semifinales de Roland Garros. Aquella batalla terminó con la lesión en el tobillo del alemán, cuando iban tres horas de partido y aún no había concluido el segundo set: fue 7-6, 6-6 y retiro a favor del español. Cuesta pensar que esta vez se verá un nivel de tenis similar, pero es Rafael Nadal. Y es Roland Garros.

Mirá el video

Machac’s Milestone Moment uD83EuDD29



Tomas Machac defeats World No.1 Novak Djokovic 6-4 0-6 6-1 for his FIRST Tour final! uD83DuDC4F#ATPGVA pic.twitter.com/FX1v5iGXjo — Tennis TV (@TennisTV) May 24, 2024

Alcaraz está “asustado” y Sinner no se siente perfecto

Carlos Alcaraz, actual número 3 del mundo, se ausentó en tres de los últimos cuatro torneos del circuito por una lesión en su antebrazo derecho y no transita los mejores meses de su corta carrera. Este año fue campeón en Indian Wells, pero sufrió algunas derrotas llamativas ante, por ejemplo, Nicolás Jarry y Grigor Dimitrov. Su único desempeño en polvo de ladrillo esta temporada fue en el Masters 1000 de Madrid y acabó con derrota en los cuartos de final ante Andrey Rublev, por 4-6, 6-3 y 6-2. El de Murcia se mostró esperanzado con el progreso de su físico, pero también dejó claro que no se siente óptimo: “Aquí estamos, recuperándonos. No siento ningún dolor en los entrenamientos, pero sigo pensando en ello cuando pego derechas. Diría que aún estoy un poquito asustado cuando pego un drive al ciento por ciento. Es lo que tengo que cambiar en mi primer partido, porque no estoy sintiendo ningún dolor”. El joven de 21 años, que defiende semifinales, comenzará su aventura en París ante un proveniente de la qualy o el lucky loser que ocupe el lugar de Matteo Berrettini, baja por lesión.

Mirá el video

Question : Aurais-tu aimé affronter Rafa au premier tour ?



Carlos Alcaraz : Non. Franchement, non. Quand j'ai vu que j'avais 50% de chance de le jouer, j'étais... Merci ! uD83DuDE05pic.twitter.com/7rFwbCfxHk — Tennis Legend (@TennisLegende) May 24, 2024

A su vez, el jugador del momento, el otro joven frenético dentro de la cancha, también lidia con problemas físicos. El italiano Jannik Sinner (2º) arrastra un dolor en su cadera, por el cual debió bajarse de los Masters 1000 de Madrid y Roma. Su nivel en este 2024 ha sido irreprochable, pero en los últimos dos meses ha jugado dos torneos (sin acceder a la final) y abandonado en uno de ellos. Evidentemente, su talento no es un problema, pero sí puede serlo su cadera. Sinner estuvo cerca de no presentarse en Roland Garros, pero la mejora de su salud lo empujó a ir por su segundo Grand Slam de la temporada. Aunque quien debutará frente al estadounidense Christopher Eubanks (43º) tampoco muestra un exceso de confianza: “No he jugado al tenis durante casi tres semanas y eso es bastante antes de un Grand Slam, pero intento jugar día a día. La forma física no está donde me gustaría, pero no podemos hacer milagros en menos de 10 días. Para mí, lo más importante son los próximos dos días de entrenamiento, con suerte encontraré un buen ritmo y luego veremos qué puedo hacer", sostuvo en conferencia de prensa. El irregular andar de las grandes figuras les abre paso a otras más silenciosas, pero de nivel ascendente. ¿Será la hora de Holger Rune, de Casper Ruud o de Stefanos Tsitsipas? El griego, que estuvo a un set de ser campeón en París en 2021, quiere su revancha.

Burruchaga, el último de los argentinos

Habrá 11 raquetas argentinas que dirán presente en Roland Garros. Por el lado de los hombres, estarán entre los preclasificados Sebastián Báez (20º, debutará ante un proveniente de la qualy o lucky loser), Francisco Cerúndolo (23º, ante Yannick Hanfmann), Tomás Etcheverry (28º, ante Arthur Cazaux) y Mariano Navone (31º, frente a Pablo Carreño Busta). Y los acompañarán Pedro Cachín, Thiago Tirante, Federico Coria y Ramón Andrés Burruchaga, hijo del ex futbolista y campeón del mundo en México 86 Jorge Burruchaga. Por el lado de las mujeres, Nadia Podoroska (59º) debutará ante la multicampeona de Grand Slam Victoria Azarenka; María Lourdes Carlé (83º), ante Elise Mertens, y Julia Riera (93º), frente a una contrincante que surja de la clasificación.

Roland Garros 2023 fue el lugar de explosión para Etcheverry. (Foto: archivo)

Roland Garros suele ser el Grand Slam preferido de los argentinos y en el que se han visto algunos de los mayores impactos. Diego Schwartzman fue semifinalista en 2020 y Juan Martín del Potro, en 2009 y 2008; mientras que Gabriela Sabatini alcanzó dicha instancia en cinco ocasiones. Gastón Gaudio y Guillermo Vilas fueron campeones en 2004 y 1977, respectivamente. Guillermo Coria perdió una final. Y Tomás Etcheverry dio la sorpresa el año pasado al llegar a los cuartos de final. El polvo de ladrillo les sienta bien y este año, tal vez más que en otros, sobran motivos para ilusionarse. Los mejores están diezmados, si es que no lesionados. Y los argentinos intentarán aprovechar su oportunidad. Sebastián Báez, muy adepto a la superficie, puede ser el más beneficiado.