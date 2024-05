Turf: Invierno Ruso Ios dejó “helados”

Invierno Ruso le hizo honor a su nombre, y en una de las reuniones de carreras más frías de los últimos tiempos, se quedó con el clásico central de la jornada disputada en el Hipódromo de Mendoza. La tarde contó con una baja concurrencia de público (el clima y la falta de cuadreras de nivel no colaboraron) pero igualmente se vio un buen espectáculo.

El nivel de las largas fue excelente y además se registraron victorias de alto vuelo. Una vez más no se cumplió con el horario establecido (la última se disputó con 30 minutos de atraso).

El gran ganador de la tarde fue Invierno Ruso. El pupilo de Rodrigo Agüero, de la caballeriza Don Radium, venció por doce cuerpos en el Clásico “25 de Mayo” (la prueba mejor rentada del día). El hijo de Cityscape (ganador de 3 en Buenos Aires) obtuvo la primera victoria de su campaña en Mendoza dejando notable impresión.

El ganador vino en el “fuego” de la carrera casi desde el vamor (luchando la punta con General Spring). Cerca del palo de los 700 metros dominó las acciones para llegar al disco con varios cuerpos de ventaja sobre Tea Cima (su compañero de yunta).

La victoria de Invierno Ruso fue inmejorable de vara a lo que viene. En dos meses se disputará el clásico “Santo Patrono Santiago” y con la victoria de hoy el alazán tiene una gatera asegurada. Hace tiempo no se veía ganar con tanta solvencia en una prueba de 2000 metros y este será el gran argumento de Invierno Ruso para “encarar” un Santiago que promete altísimo nivel.

El ganador empleó un tiempo de 2’ 6”4/5 para veinte cuadras de una pista que a esta altura ya estaba pesada. Vaya desde aquí una gran felicitación para el entrenador Rodrigo Agüero (y su padre Julio) quienes lograron hacer un 1-2 en una de las pruebas más importantes del calendario.

LA SANA COSTUMBRE DE EMPER WEY

La buena de Emper Wey volvió a demostrar porque es el animal más ligero de Mendoza, luego de imponerse en el clásico “Celeste y Blanco”. La receta de la hija de Skagway fue la misma de siempre: adelante desde el vamos y directo hacia el disco. Al final terminó doblegando por cinco cuerpos a Que Pingazo en un tiempo de 1’ 2/5 para 1000 de pista húmeda. Nueva victoria clásico para esta zaina de la caballeriza El Aljibe que realmente es una fuera de serie.

MARIA’S RIMOUT SIGUE INVICTA

En el clásico “Patria” (reservado para productos de dos años) hubo victoria para Maria’s Rimout. La hija de Remote ya había ganado en Mendoza el mes pasado y hoy repitió el plato. Esta vez la zaina vino adelante desde el vamos y demostró que esta lista para seguir creciendo en metros a recorrer y victorias. La representante de la caballeriza Los Gallineros ya había ganado también este año en La Plata (en enero) y quedó en la cima del ranking de los productos de la provincia.

VOLVIÓ EL BUENO DE PABLINHO

Pablinho es uno de los buenos caballos con los que cuenta la provincia de Mensdoza y hoy reprisó con una victoria clásica. El hijo de Hurricane Cat se impuso por tres cuerpos a Bellaco Song en el Especial “Día del Trabajador del Turf”. Muy buena victoria del pupilo de Florindo Catapano, quien siempre es considerado entre los mejores milleros de la zona Cuyo.

EL CRACK DEL DÍA

En esta oportunidad la chapa de figura de la jornada quedó en poder del jockey Gerardo Tempesti, quien obtuvo una brillante quintina de victorias (ganó cinco sobre las diez que se disputaron en total durante la reunión). Arrancó en la primera con Maximun Game (que ganó muy bien) y continuó con: Cursi Man, María’s Rimout, Invierno Ruso (en el clásico) y Súper Tradizion en la última. Gran jornada para uno de los mejores jinetes del medio.

LO QUE VIENE

La próxima jornada de carreras en Mendoza se disputa el domingo 9 de Junio (será la única del mes).

A continuación los resultados de la jornada:

1ra carrera

Premio: “SKY MOTOR” - (Cat. Interior) – 1100 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° MAXIMUN GAME 57 G. Tempesti

2° SAFE AND SOUND 55 F. Campos 4 cpos

3° DON GIPSY 56 W. Escudero 1 cpo

4° OLYMPIC GAMES 57 S. Quinteros ¾ cpo

5° EL PAPUCHO 56 N. Aguirre 1 ½ cpos

6° PEDRO NESS 57 C. López 11 cpos

U° REDMAN 55 J. Gómez 9 cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 1.459,18. Dividendo de la Combinada: $ 12.350. Dividendo de la Imperfecta: $ 4.820,85. Dividendo de la Trifecta: $ 7.312,20. Tiempo: 1’ 8” 3/5. Por: Dancing For Me y Lucy Game, de 3 años. Cuidador: T. Salcedo. Stud: Ian Jesús. Enemigo de MDZ On Line.

2da carrera

Premio: “CABILDO ABIERTO” - (Cat. Interior) – 1100 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° MI VIDA ENTERA 56 F. Campos

2° ENAMORADA CHUCK 57 S. Quinteros 7 cpos

3° PEAKY 59 J. Luna 4 cpos

U° EMMA NOVELA 59 C. López ½ cpo

No corrieron: (2) TAME IMPALA. Dividendo del Ganador: $ 608,01. Dividendo de la Combinada: $ 1.468,10. Tiempo: 1’ 7” 3/5. Por: Master Of Hounds y Serás Mi Vida, de 3 años. Cuidador: S. O. Fernández. Stud: Los Vascos. Candidata de MDZ On Line.

3 ra carrera

Premio: “QUE HA PASAO” – (Extraoficial) – 500 metros

1° EVER COSMIC 55 F. Campos

2° SHAKED (*) 55 W. Escudero 4 cpos

3° AMIGO ELEGANTE 55 L. Domínguez pczo

4° SMART MOON 55 G. Tempesti 4 cpos

U° LUZ PAISANA 55 E. Ruarte 6 cpos

(*) Reclamó contra el ganador y no prosperó.

No corrieron: (2) PERFECTO KEY. Dividendo del Ganador: $ 948,26. Dividendo de la Combinada: $ 3.662,64. Dividendo de la Imperfecta: $ 7.150. Tiempo: 30”. Por: Cosmic Trigger y Ever She, de 2 años. Cuidador: S. O. Fernández. Stud: Los Vascos. Candidato de MDZ On Line.

4 ta carrera

Premio: “ULTRA FAMOSO” – (Cat. Interior) – 1500 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° CURSI MAN 59 G. Tempesti

2° FURIOSO DE ACERO (*) 57 C. López 3 cpos

3° ANDA CONMIGO 56 N. Aguirre ¾ cpo

4° RAYO VALLECANO 55 S. Quinteros 7 cpos

5° MASTER ONE 55 E. Ruarte 1 ½ cpos

6° EVER SEEN 56 L. Flecha 2 cpos

7° NASSOR 55 J. E. Alves S. 1 ½ cpos

8° ESCAPE HATCH 57 F. Campos 2 ½ cpos

9° EL TEÓLOGO 57 D. Gómez ¾ cpo

U° MAGNET CURL 55 W. Escudero s/aprec.

(*) Reclamó contra el ganador y no prosperó.

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 1.264,95. Dividendo de la Combinada: $ 3.212,50. Dividendo de la Imperfecta: $ 2.920,54. Dividendo de la Trifecta: $ no tuvo aciertos. Tiempo: 1’33” 2/5. Por: Mastercraftman y Cursi Roy Rye, de 3 años. Cuidador: S. Perona. Stud: El Rezongón (San Juan). Enemigo de MDZ On Line.

5 ta carrera

Especial: “DÍA NACIONAL DEL TRABAJADOR DEL TURF” – (Cat. Interior) – 1400 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° PABLINHO 57.5 D. Gómez

2° BELLACO SONG 56.5 C. López 3 cpos

3° MARKET MAN 58.5 E. Ruarte 1 ½ cpos

4° HUIXTAN 54 S. Quinteros 6 cpos

U° STORMY BIRD 53 J. Gómez ½ cpo

No corrieron: (1) UN PANDO, (3) OPTIMIST BOY, (5) ESTILO ÚNICO, (6) MALAIKAN. Dividendo del Ganador: $ 856,82. Dividendo de la Combinada: $ 1.354,17. Dividendo de la Imperfecta: $ 677,74. Tiempo: 1’ 26” 3/5. Por: Hurricane Cat y Toninha, de 5 años. Cuidador: F. Catapano. Stud: El Principiante. Enemigo de MDZ On Line.

6ta carrera

Clásico: “PATRIA” – (Cat. Interior) – 1200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° MARIA’S RIMOUT 52 G. Tempesti

2° CHEQUE SIN FONDO 57 D. Gómez 3 cpos

3° BUBBLEGUM 55 F. Campos 4 cpos

4° MITEMA 53 J. Gómez 2 ½ cpos

5° TENGO EL ARTE 55 W. Escudero 1 ½ cpos

6° ILUSIÓN ÓPTIMA 53 S. Quinteros 5 cpos

U° PERFECT INC 59 J. Luna 6 cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 1.054,25. Dividendo de la Combinada: $ 5.733,93. Dividendo de la Imperfecta: $ 1.284,84. Dividendo de la Trifecta: $ 5.200. Tiempo: 1’ 14” 3/5. Por: Remote y Maria’s Jane, de 2 años. Cuidador: C. Delgado. Stud: Los Gallineros. Candidata de MDZ On Line.

7 ma carrera

Premio: “MODACCAMO” – (Extraoficial) – 800 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° HOLMES 58 W. Escudero

2° AMIGO CORDIAL 58 J. E. Alves S. v/mínima

3° URSOLITO 60 R. Argüello 14 cpos

U° SOL TROYANO 58 F. Campos 12 cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 867,37. Dividendo de la Combinada: $ 3.270,31. Tiempo: 48” 3/5. Cuidador: A. Flores. Stud: El Aljibe.

8 va carrera

Clásico: “CELESTE Y BLANCO” – (Cat. Interior) – 1000 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° EMPER WEY 55 W. Escudero

2° QUE PINGAZO 57 J. E. Alves S. 5 cpos

3° LE VRAI 52 J. Gómez 4 cpos

4° PACHA KUTTY 55 E. Ruarte 2 ½ cpos

5° ANSINNA 56 F. Campos 5 cpos

6° LIMONCCELLO 56 C. López ½ cpo

U° RAPADITO 57 A. Miranda 8 cpos

No corrieron: (1) PETALS. Dividendo del Ganador: $ 1.029,77. Dividendo de la Combinada: $ 2.239,67. Dividendo de la Imperfecta: $ 1.625. Dividendo de la Trifecta: no tuvo aciertos. Tiempo: 1’ 2/5. Por: Skagway y Shade Emper, de 5 años. Cuidador: A. Flores. Stud: El Aljibe. Candidata de MDZ On Line.

9 na carrera

Clásico: “25 DE MAYO” – (Cat. Interior) – 2000 metros

1° INVIERNO RUSO 60 G. Tempesti

2° TEA CIMA 56.5 W. Escudero 12 cpos

3° FARREL 57 J. E. Alves S. 6 cpos

4° ASIATIC KING 60 I. Stemberger 2 ½ cpos

5° PICCOLO VELOCE 60 F. Campos ¾ cpo

6° MACKLIN 60 C. López 6 cpos

7° ARCHIMBOLDO 60 S. Quinteros 9 cpos

8° GENERAL SPRING 60 L. Flecha 8 cpos

U° DEL OTARIO 60 E. Ruarte 5 cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 1.823,23. Dividendo de la Combinada: $ 32.256,25. Dividendo de la Imperfecta: $ 8.734,38. Dividendo de la Trifecta: no tuvo aciertos. Tiempo: 2’ 6” 4/5. Por: Cityscape e Involtina, de 6 años. Cuidador: R. Agüero. Stud: Don Radium.

10 ma carrera

Premio: “SEEKER’S BOY” – (Extraoficial) – 400 metros

1° SÚPER TRADIZION 58 G. Tempesti

2° CHAMÁN 58 A. Miranda 1 cpo

3° INDIO PAINE 58 N. Aguirre 6 cpos

U° VASKO AMERICANO 59 R. Argüello 2 cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 1.114,39. Dividendo de la Combinada: $ 2.279,46. Tiempo: 22” 2/5 (Igualó récord). Cuidador: L. Pizarro. Stud: Las Nenas.