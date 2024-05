Por qué Poroto Cubero le hará juicio a Vélez: “Como a un perro lo…”

Luego de su retiro como jugador profesional, Fabián Cubero fue Director de Relaciones Internacionales de Vélez, pero fue destituido de su cargo, debido a que hubo elecciones en noviembre del año pasado. La dirigencia encabezada por Fabián Berlanga decidió que Poroto deje de pertenecer al club a través de su despido.

Casi seis meses después, Pablo Castillo, abogado del exfutbolista y ahora entrenador de Sportivo Italiano, aseguró que demandará al club debido a este capítulo en el que fue despedido. Desde el entorno de Cubero argumentan que se enteró por la radio que se iba a quedar sin trabajo y que jamás se lo habían comunicado.

Cubero en su última etapa como jugador de Vélez. (Foto: archivo)

"A Fabián (Cubero) lo desvincularon de Vélez como a un perro. Jamás lo llamaron. Estaba de vacaciones y se enteró por la radio que se quedaba sin trabajo. Esta comisión directiva no quiso hablar. Yo le dije al presidente que esto con un café se solucionaba, que no hacía falta ir a litigio. Se pusieron en una actitud caprichosa", detalló Castillo, en comunicación con el medio Vélez a Fondo.

"Como no quisieron hablar ni solucionar nada, fuimos al aspecto legal con las antigüedades que reconoce el convenio colectivo 430 y el que lo reemplazó que es el 577/09. Éste establece que debe considerarse el primer inicio", afirmó el abogado haciendo referencia a la indemnización que reclama Cubero. Poroto exige que se le pague desde su primer sueldo como jugador en 1996 hasta el día que fue despedido.

El propio abogado reveló que también deben pagarle las comisiones que tenía de común acuerdo con la dirigencia, algo que nunca recibió: "Fabián Cubero tenía asignada una comisión por cada sponsor que él acerque, algo que nunca fue pagado. Él, como empleado en relación de dependencia, reclamó de forma verbal y entró en un litigio contemplador el pago de lo que le corresponde. Lo desvincularon, no le reconocieron los sponsors que trajo y terminó en esta instancia en la que estamos. El reclamo inicial era para que le reconozcan las comisiones al cambio de la liquidación final y la indemnización".

Por último, aclaró que no hubo diálogo por parte de la dirigencia actual y que por eso decidieron llegar a esta instancia: "Ellos nos dijeron que no había instancia de diálogo. Están encaprichados. Cometieron un error y no lo quieren reconocer. Estamos a la espera de la asignación de un juzgado. Le vamos a hacer una demanda a Vélez".