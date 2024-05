Alejandro Garnacho reveló de qué equipo argentino es hincha: “Mi familia siempre fue de…”

Alejandro Garnacho ha sido una de las principales figuras del Manchester United a lo largo de la temporada. Esto lo llevó a ser considerado por Lionel Scaloni para la lista de los convocados que estarán en Estados Unidos para jugar dos amistosos: uno contra Ecuador y el otro ante Guatemala. Si bien fue llamado por el seleccionador, todavía hay que quitar tres jugadores a esa lista, por lo que no tiene su lugar confirmado para la Copa América aún.

Este sábado desde las 11, el nacionalizado argentino tendrá una nueva final con los Diablos Rojos. Se medirá ante el Manchester City de Julián Álvarez por la final de la FA Cup. Los celestes vienen de ganar la Premier League con un gran nivel, pero a Garnacho no le preocupan los de Guardiola: “No nos importa el City, nosotros tenemos que salir a ganar el partido. Nosotros tenemos que pensar en lo nuestro. La final es un partido importante, queremos el título y vamos a salir con todo”.

Mirá el video

Luego de hacer referencia sobre la final, a Alejandro Garnacho le consultaron de qué equipo es en el fútbol argentino y no dudó en contestar. “Del fútbol argentino mi familia siempre ha sido fan de Boca, así que yo también estoy a favor de ese equipo, de Boca Juniors”, aseguró la figura del equipo de la ciudad de Manchester en una entrevista con ESPN.

El argentino se prepara para estar en la Copa América, en lo que sería su primer certamen de este tipo a nivel selecciones. Primero, deberá jugar la final ante el clásico rival de la ciudad con el Manchester United. Este partido será el último de la temporada para Garnacho, en la que ha marcado hasta el momento nueve goles.

Entre estos tantos que convirtó con los Diablos Rojos, está el recordado gol al Everton de chilena y así lo recordó: "Se paró el mundo, no lo podía creer. No sabía qué hacer. Tardé en asimilarlo. Pero fue realidad, fue increíble". Además, en la misma entrevista estaba su compañero André Onana, quien se deshizo en elogios para con Garnacho y que también habló del golazo: "Yo estaba en la otra parte de la cancha, no lo podía creer. Cuando veo el centro y veo el balón dentro no lo podía creer. Pero esa es la marca de los jugadores grandes".