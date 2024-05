Video: el accidente de Colapinto en los entrenamientos de la F2 para el GP de Mónaco

Tras haber logrado su primera victoria en la Fórmula 2, el pasado fin de semana en el GP de Imola, Franco Colapinto se prepara para un nuevo sprint. En esta ocasión, el escenario elegido para que rueden los monoplazas es Mónaco, protagonizó un inesperado momento en la sesión de entrenamiento.

El piloto de 20 años recibió la única bandera roja de la jornada en la previa del Gran Premio que se disputará en suelo francés. El argentino se pasó de frenada en la histórica Rascasse, penúltimo giro del circuito urbano más desafiante del calendario del deporte motor.

Mirá el video

Allí Colapinto alcanzó a impactar contra el muro con uno de sus alerones delanteros. Además de significar el final de su entrenamiento, causó la suspensión temporal de la tanda que se estaba desarrollando justo en ese instante. Pese a este percance, el hombre de la escudería Williams finalizó en la séptima ubicación.

Con un tiempo de 1.40.964s, quedó a 1s727 de distancia del líder de la sesión Victor Martins. Tras su enorme victoria del pasado sábado, 18 de mayo, el argentino llegó a las 34 unidades y se ubica en el séptimo lugar en la tabla de posiciones del Mundial de Pilotos.

Tras su primera victoria en la F2, Colapinto graficó sus sensaciones: "Tuve una mala largada, me quedé patinando, pero luché hasta el final. De a poco me fui acercando hasta que tuve la posibilidad y no la desaproveché. Así se gana, en la última vuelta".