Toni Kroos sorprende al mundo del fútbol y sacude al Real Madrid con un inesperado anuncio

El mediocampista Toni Kroos anunció que retira tras la conclusión de la Eurocopa de Alemania, declinando la propuesta de renovación de contrato del Real Madrid y despidiéndose en la cima de su carrera. En el podcast que graba con su hermano Felix, explicó las razones de una decisión que sorprende al mundo del fútbol.

"Bueno, madridistas quiero anunciar algo importante de mi futuro, no son palabras muy fáciles y seguro que me cuesta un poco pero quiero que sepan y entiendan que esta décima temporada con el mejor club del mundo, con el Real Madrid, es mi última. Me cuesta pero estoy convencido de que es la decisión correcta para mí", dijo con la voz tomada por la emoción.

Luego, agregó: "He pensado muchos meses qué hacer y la verdad es que hay pros y contras como siempre, pero estoy convencido de que es lo que quiero. Pienso que es la decisión correcta para mí. Siempre tenía la idea de acabar de la mejor manera con el club, es lo que merecía".

"Esta temporada es una de las mejores que he jugado, es un momento muy bueno para dejarlo. Siempre quería que si en unos años hablen de Toni Kroos recuerden como fui y siempre quise estar a la altura que tengo ahora. Siempre he dicho que cuando me fuese del Real Madrid, me voy del fútbol porque es donde me quiero retirar y es lo que va a pasar. Es mi última temporada, jugaré la Eurocopa con Alemania pero nunca he pensando en diez años cambiar de club y ahora tampoco", añadió.

El posteo de Toni para anunciar su adiós del fútbol.

Kroos dejó claras las razones por las que deja el fútbol y realizó una sincera reflexión: "No es fácil porque la gente dice que puedo jugar unos años más, a lo mejor es así, pero no quiero llegar a un punto en el que la gente piense por qué juego, que no tengo nivel, estoy en el banquillo y no disfruto. Ahí no quiero llegar. Quiero retirarme en el mejor momento y es ahora".