Toni Kroos reveló el motivo de su sorpresivo retiro del fútbol: “Mi ambición siempre fue…”

Toni Kroos sacudió al mundo del fútbol después de haber tomado la decisión de retirarse. El alemán cerrará su participación con el Real Madrid el próximo 1 de junio en la final de la Champions League y luego jugará la Eurocopa que se llevará a cabo justamente en Alemania. Varios de sus compañeros se sorprendieron por el momento en el que decidió ponerle punto final a su carrera, ya que el nivel de Kroos está siendo uno de los más altos desde que llegó al equipo español.

Justamente esta es la razón que conduce a Kroos a dejar el fútbol cuando finalice la próxima temporada. En su cuenta de Instagram, el ex Bayern Múnich realizó un posteo y explicó el porqué de su postura: “Hoy estoy feliz y orgulloso de haber encontrado en mi cabeza y en mi corazón el momento adecuado para esta decisión. Mi ambición siempre fue terminar mi carrera en la cima de mi nivel".

El mensaje de Kroos en su cuenta de Instagram. (Foto: Instagram de Toni Kroos)

Kroos se despedirá del fútbol como campeón de la liga española y también puede serlo en la Champions League que jugará ante Borussia Dortmund en Wembley. Además, jugará la Eurocopa en la que su selección es la anfitriona. Más allá de los logros, su nivel individual es extraordinario, a tal punto que generó los elogios de los rivales que fueron eliminados por el Real Madrid en la actual edición de la Champions. Josep Guardiola y Phil Foden no dudaron en halagarlo cuando el Manchester City cayó por penales en los cuartos de final.

Sus compañeros del Real Madrid tomaron por sorpresa su decisión. Algunos parecen no estar de acuerdo por haber elegido este momento en particular para retirarse, ya que consideran que puede dar mucho más. “Genio. Fue la palabra más cercana que encontré para definirte, Toni. Y aun así está muy lejos de lo que te mereces. Hoy es un día triste para mí y para los madridistas. Pero es un día terrible para el balón, para el fútbol. Saber que pronto no te tendremos más. Podrías dar mucho más, muchísimo más. Pero te entiendo”, le escribió Vinicius Junior en un posteo dedicado al alemán.

Toni Kroos tendrá su último partido en el Santiago Bernabéu este sábado por la liga de España. Ya con el título bajo el brazo, los de Carlo Ancelotti recibirán al Betis en un partido que parecía ser uno más para cerrar el campeonato, pero ahora con la noticia del retiro del alemán será especial para los hinchas del Madrid.