Lo que nunca dijo: Del Potro confesó el pedido que le hizo Maradona tras ganar la Copa Davis

Juan Martín Del Potro colgó la raqueta hace más de dos años en el Argentina Open, cuando cayó derrotado en la primera ronda por 6-1 y 6-3. El tandilense se retiró ante una multitud en la cancha central del Lawn Tennis Club y quebró en llanto en su discurso post partido. Desde ese momento, Delpo estuvo ligado al tenis como espectadores, ya que fue invitado a diversos torneos en los que supo brillar con su letal derecha.

Justamente esta semana el argentino estuvo presente en Madrid, donde presenció el Masters 1000 de la capital española. Allí, dialogó con el podcast oficial del reconocido certamen y reveló algunos momentos que vivió junto a Diego Maradona cuando todavía estaba en actividad, especialmente se refirió a un pedido especial que le hizo Pelusa cuando Argentina logró ganar la Copa Davis 2016 en Zagreb, Croacia.

"Diego fue un gran amante del deporte argentino. Él siempre estaba presente, apoyaba mucho, le gustaba estar cerca del deportista, en el vestuario, en el hotel, en la cena. Se fue a Croacia a la final de la Copa Davis, que él también sabía que Argentina nunca la había conseguido, que habíamos perdido finales y todo. Pero bueno, él estuvo ahí todos los días y fue súper respetuoso", contó Delpo sobre la estadía de Maradona en Croacia.

Del Potro reveló detalles de la intimidad entre ambos cuando se reunían y confesó qué le pidió: "Nuestro momento de encuentro era al final del día, después de los partidos en el hotel, un ratito ahí para saludarnos. Cuando ganamos se mete al vestuario ahí con nosotros y viene, me saluda. Yo le doy mi camiseta con la que había ganado para que la tenga, porque él juntaba cosas de todos los deportistas. Bueno, me la recibe, me da las gracias. Me dice: 'La voy a guardar en un lugar muy especial, pero dame la raqueta'. Así que también le doy la raqueta, se llevó la camiseta y la raqueta. Todo lo que Diego quería, había que entregarlo".

Con respecto a su futuro, Delpo anunció que podría volver a un jugar un partido despedida: "Mi retiro lo decidió mi cuerpo. Hay rumores. Me gustaría hacer un partido despedida, pero tiene que ser en buenas condiciones. La verdad es que el último partido en Buenos Aires me costó muchísimo. Por eso dije que tal vez era el último de mi carrera. Fue muy fuerte en lo emocional pero me costó mucho moverme".