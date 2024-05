Sin aceptar preguntas, Tevez se despidió de Independiente en conferencia de prensa

Los últimos días fueron complicados para el mundo Independiente. El pasado viernes, en horas de la mañana, se conoció que Carlos Tevez había tomado la decisión de dar un paso a la dirección técnica del primer equipo de la institución. Este domingo, en condición de visitante, dirigió su último partido.

En Vicente López, ante Platense, el Apache le dijo adiós al banco de suplentes del club al que arribó el 22 de agosto del 2023. Tras dirigir dos veces la Copa de la Liga (en ninguna logró meterse entre los ocho mejores), y dos encuentros de la Liga Profesional, le puso punto final a su segunda experiencia como DT.

Una vez consumada la igualdad ante el Calamar, Tevez dijo presente en conferencia de prensa y realizó un breve análisis de lo que fue su estadía en Avellaneda. "Primero y principal, quiero agradecer a la dirigencia, al club Independiente por haber confiado en mí. Para mí es un día triste porque dejo a los muchachos, y creo que es algo que me duele".

Mirá el video

Posteriormente, Tevez manifestó: "También quiero agradecer el apoyo incondicional de los jugadores, de toda la gente que trabaja en Independiente, de los utileros, no me quiero olvidar de ninguno, porque la verdad que no era fácil para lo que me trajeron... me trajeron para salvar a Independiente en un momento muy difícil".

"Lo hicimos en ese campeonato que estuvimos a un gol de clasificar. Quisimos llevar al club a otro paso y no pudimos. Pero me voy conforme con mi trabajo, lo hicimos muy bien. Le agradezco a Hugo Tocalli (NdeR: coordinador de Inferiores), por el trabajo y la confianza. El trabajo que hicimos con los juveniles, Independiente tiene cuatro o cinco en Primera que les falta poco para continuar su carrera", añadió el Apache.

Para finalizar, Tevez le envió un mensaje a los hinchas: "Por último, agradecer al hincha por el respeto. Ellos saben que el momento no era fácil ni para ellos ni para mí, pero juntos salimos de esa situación muy difícil. Me sentí muy bien y muy cómodo. Gracias a todos y buenas tardes".