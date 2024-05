La picante chicana de Lucas Arce, de Godoy Cruz, a Independiente Rivadavia tras el clásico: "Demostramos cómo juega un..."

Independiente Rivadavia y Godoy Cruz igualaron en el partido entre mendocinos. Fue 0 a 0 en el estadio Bautista Gargantini, que fue testigo de un partido en el que no hubo casi situaciones claras de gol, en el partido válido por la segunda fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

Una de las chances más claras fue para la Lepra, pero por una acción trascendental del lateral Lucas Arce que bloqueó el remate, se sostuvo el cero en el arco que defiende Petroli.

Para el lateral derecho fue un partido especial no solo porque es un clásico, ante el otro equipo mendocino que tiene la máxima división, sino porque ya sabe lo que es disputar un clásico ante Independiente Rivadavia, teniendo en cuenta su pasado en Gimnasia de Mendoza, club con el que enfrentó a la Lepra en la Primera Nacional.

Elegido la figura del partido por la transmisión oficial, Arce fue entrevistado y no dejó pasar la oportunidad para soltar una picante chicana contra la Lepra, por su reciente ascenso.

"Se notó el partido que vinimos a proponer, a jugar al fútbol como lo jugamos nosotros. Una lástima porque lo buscamos hasta el último pero demostramos cómo juega un equipo de Primera", señaló.

Luego, se refirió a lo especial del encuentro entre Godoy Cruz e Independiente Rivadavia y volvió a dejar una frase picante: "Es lindo. Para los hinchas, para los jugadores, por cómo se vive la semana previa. En lo personal me tocó enfrentarlos bastante y me fue bien contra ellos. Hoy por muy poquito no nos llevamos los tres puntos pero creo que fuimos mejores en el partido".

La referencia puede ser para con los dos partidos de la temporada 2022 de la Primera Nacional, donde Gimnasia primero ganó 1-0 y el segundo lo ganó 2-0.