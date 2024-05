El pedido de Miguel Borja a un DT en medio de su tremenda racha goleadora en River: “Espero que me…”

Miguel Ángel Borja atraviesa una racha goleadora increíble con la camiseta de River. El Colibrí volvió a ser figura con el Millonario el pasado martes marcando un doblete en Copa Libertadores en la victoria frente a Libertad y ya alcanzó los 17 tantos en 21 partidos. Una marca que lo posiciona como el segundo máximo goleador en lo que va del año entre todos los delanteros del fútbol argentino, solo está por detrás de Adrián Martínez, el goleador de Racing.

Aprovechando este presente con la Banda, Borja le metió presión al entrenador de la Selección de Colombia, ya que Néstor Lorenzo todavía no confirmó la lista de convocados para la Copa América 2024 que se celebrará en Estados Unidos. El Colibrí no es convocado por el seleccionado colombiano desde las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022, cuando todavía estaba Reinaldo Rueda en el cargo.

Borja y su festejo tras el gol a Libertad por Copa Libertadores. (Foto: archivo)

Bajo el mandato de Lorenzo, quien está desde el segundo semestre del 2022, el delantero no fue llamado, pero no pierde las esperanzas de estar en la lista para la Copa América de este año. "Vine a River pensando también en la Selección, voy para dos años de estar acá y son dos años sin ir a la Selección, eso me tiene con ese sinsabor porque he estado ahí cerca de volver y no se ha podido, espero que para la Copa América el profe (Lorenzo) me tenga en carpeta y que crea que yo le puedo ayudar en esa competencia importante, es algo que me motiva a entrenarme bien, a cuidarme, enfocarme”, confesó el colombiano en una entrevista con el canal oficial de River.

El seleccionador del conjunto cafetero justamente fue consultado en marzo sobre la no convocatoria de Borja en la última fecha FIFA y dejó la puerta abierta a un futuro llamado: "A Miguel lo conozco de otro tiempo, no necesito probarlo en Selección para saber si está bien. Lo quiero y lo admiro. El número es limitado, sentí que había que ser coherente con el proceso".

Cabe destacar que la noticia por parte de la FIFA fue que las listas de convocados serán de 26 jugadores y no de 23 como estaba estipulado anteriormente. Con esta novedad, Borja se ilusiona y buscará ganarse un lugar para disputar el certamen continental. De todas maneras, los delanteros que fueron citados por Lorenzo en su ciclo no son del estilo del Colibrí como Jhon Durán (Aston Villa), Luis Sinisterra (Bournemouth), Jhon Córdoba (Krasnodar de Rusia) y Mateo Cassierra (Zenit), quienes juegan en Europa. Sin embargo, la ilusión de Borja se mantiene intacta.