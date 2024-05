El Panamericano de Clubes de hockey sobre patines tiene fecha definida

El tan esperado Campeonato Panamericano de Clubes de hockey sobre patines que se desarrollará en la ciudad de Ibagué, Colombia, ya tiene fechas definidas. Tras la confirmación del evento en tierras cafeteras, este viernes se anunció que el prestigioso evento continental tendrá lugar del 2 al 18 de agosto de 2024 con la participación de los combinados Seniors, Sub 15, Sub 17 y Sub 19 en las ramas masculinas y femeninas.

Este torneo ha adquirido una enorme relevancia, no sólo por lo que significa a nivel internacional, sino que también es el que otorgará plazas para la Copa Intercontinental que se disputará esta temporada, en donde participarán los mejores clubes del mundo de cada rincón del planeta.

En el comunicado oficial, la World Skate America anunció que para poder participar de esta competencia, todos los equipos deberán "estar estar afiliados y presentar aval de inscripción por parte de su respectiva federación nacional afiliada a WSA". Además, la entidad aseguró que "para el Campeonato Panamericano de Clubes las inscripciones y plazas por categoría, rama y nación son libres, atendiendo para la siembra y conformación de grupos clasificatorios el Ranking de cada equipo en su Federación deportiva y los criterios de WSA-RHTC".

Con los últimos detalles confirmados, los equipos empezarána planificar el futuro en base a este campeonato internacional, que ya comenzó a generar una gran expectativa en el mundo del hockey sobre patines. Precisamente, Colombia volverá a ser el centro de la escena de un torneo de primer nivel, ya que en marzo de este año, el país cafetero recibió los Panamericanos de Naciones, en donde Argentina se terminó consagrando en la rama femenina, masculina y el sub-19 de caballeros.